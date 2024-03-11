Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Δεύτερο αγώνισμα ασυλίας για τις νέες ομάδες - Δοκιμάζονται οι σχέσεις των παικτών μετά τις αλλαγές - Δείτε το τρέιλερ

Survivor Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Γιώργος Λιανός Survivor

Το έκτακτο Συμβούλιο του νησιού έφερε μεγάλες ανατροπές με τη σύσταση των δύο ομάδων στο Survivor να αλλάζει δραστικά! Η σύσταση των νέων ομάδων που μετονομάστηκαν πλέον σε «Κόκκινους» και «Μπλε» διαμορφώνεται ως εξής: 

Κόκκινοι: Aira Adomaityte, Γιώργος Γκιουλέκας, Κατερίνα Δαλάκα, Φάνης Μπολέτσης, Αλέξης Παππάς, Γιάννης Περπατάρης, Νίκος Ρικουνάκης, Χριστόφορος Ταξίδης, Ιωάννα Τζαβέλα, Αναστασία Τσέρου, Ασημίνα Χατζηανδρέου. 

Survivor 2024

Μπλε: Μαριλίνα Βακονδίου, Σάββας Γκέντσογλου, James Καφετζής, Ευγενία Μπόρλα, Δώρα Νικολή, Ντάνιελ Νούρκα, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Σταμάτης Ταλαδιανός, Θοδωρής Τουρκογεώργος, Χρύσα Χατζηγεωργίου, Σταύρουλα Χρυσαειδή.

Survivor 2024

Δείτε το τρέιλερ:

Η ήττα των Μπλε στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας έφερε ως πρώτη υποψήφια την Ευγενία. Όσο οι μέρες περνούν τόσο αυξάνει ο δείκτης δυσκολίας των στίβων μάχης. Ο αποψινός στίβος φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα τις δύο ομάδες και ο αγώνας εξελίσσεται σε ντέρμπι. 

Πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις των παικτών μετά τις αλλαγές στις δύο ομάδες; Ποιο όνομα θα βγάλει η κάλπη ως δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση; 

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark