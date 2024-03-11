Το έκτακτο Συμβούλιο του νησιού έφερε μεγάλες ανατροπές με τη σύσταση των δύο ομάδων στο Survivor να αλλάζει δραστικά! Η σύσταση των νέων ομάδων που μετονομάστηκαν πλέον σε «Κόκκινους» και «Μπλε» διαμορφώνεται ως εξής:
Κόκκινοι: Aira Adomaityte, Γιώργος Γκιουλέκας, Κατερίνα Δαλάκα, Φάνης Μπολέτσης, Αλέξης Παππάς, Γιάννης Περπατάρης, Νίκος Ρικουνάκης, Χριστόφορος Ταξίδης, Ιωάννα Τζαβέλα, Αναστασία Τσέρου, Ασημίνα Χατζηανδρέου.
Μπλε: Μαριλίνα Βακονδίου, Σάββας Γκέντσογλου, James Καφετζής, Ευγενία Μπόρλα, Δώρα Νικολή, Ντάνιελ Νούρκα, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Σταμάτης Ταλαδιανός, Θοδωρής Τουρκογεώργος, Χρύσα Χατζηγεωργίου, Σταύρουλα Χρυσαειδή.
Δείτε το τρέιλερ:
Η ήττα των Μπλε στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας έφερε ως πρώτη υποψήφια την Ευγενία. Όσο οι μέρες περνούν τόσο αυξάνει ο δείκτης δυσκολίας των στίβων μάχης. Ο αποψινός στίβος φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα τις δύο ομάδες και ο αγώνας εξελίσσεται σε ντέρμπι.
Πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις των παικτών μετά τις αλλαγές στις δύο ομάδες; Ποιο όνομα θα βγάλει η κάλπη ως δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση;
