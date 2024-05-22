Μουσικά Βραβεία Grammy: Στις 2 Φεβρουαρίου 2025 η 67η τελετή απονομής

Η επόμενη τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025.

Το CBS και η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης ανακοίνωσαν σε δελτίο Τύπου ότι η 67η τελετή απονομής των Grammy θα φιλοξενηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2025, στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες.

Η Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης απονέμει τα Grammy σε ένδειξη αναγνώρισης εξαίρετων επιτευγμάτων στη μουσική βιομηχανία.

Ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας θα διαρκέσει από τις 4 έως τις 15 Οκτωβρίου, με τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται στις 8 Νοεμβρίου. Ο τελικός γύρος θα διεξαχθεί από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2025.

Η βραδιά απονομής θα μεταδοθεί CBS και θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Paramount+.

Στη φετινή τελετή που διεξήχθη τις 4 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena και προβλήθηκε από το CBS μεταξύ των μεγάλων νικητριών της βραδιάς ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, η Μάιλι Σάιρους και η SZA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

