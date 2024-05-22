Λογαριασμός
Survivor 2024: Ένας τραυματισμός μουδιάζει τους Survivors - Δείτε το τρέιλερ

Με ποια σύνθεση επιλέγουν να κατέβουν οι Μπλε και οι Κόκκινοι στον αποψινό στίβο μάχης

Survivor

Ντάνιελ, Χριστόφορος και Σταμάτης είναι ήδη υποψήφιοι μονομάχοι. Πλέον τα περιθώρια των επιλογών για την επόμενη μονομαχία έχουν στενέψει και για τις δύο ομάδες και η νίκη στο τέταρτο αγώνισμα ασυλίας αποτελεί μονόδρομο.

Δείτε το τρέιλερ:

Με ποια σύνθεση επιλέγουν να κατέβουν οι Μπλε και οι Κόκκινοι στον αποψινό στίβο μάχης;

Survivor

Survivor

Οι αναμετρήσεις είναι δύσκολες και οι πόντοι κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο τραυματισμός του Φάνη μουδιάζει τους Survivors… 

Survivor

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
 

