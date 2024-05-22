Ντάνιελ, Χριστόφορος και Σταμάτης είναι ήδη υποψήφιοι μονομάχοι. Πλέον τα περιθώρια των επιλογών για την επόμενη μονομαχία έχουν στενέψει και για τις δύο ομάδες και η νίκη στο τέταρτο αγώνισμα ασυλίας αποτελεί μονόδρομο.
Δείτε το τρέιλερ:
Με ποια σύνθεση επιλέγουν να κατέβουν οι Μπλε και οι Κόκκινοι στον αποψινό στίβο μάχης;
Οι αναμετρήσεις είναι δύσκολες και οι πόντοι κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο τραυματισμός του Φάνη μουδιάζει τους Survivors…
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
