Η Ζέτα Θεοδωροπούλου ήταν εκείνη που κατάφερε να προσεγγίσει καλύτερα τη χθεσινή αποστολή με τα video clip, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και της δόθηκε η ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο νέο video clip για το τραγούδι «Φύλλο και φτερό» του καλλιτέχνη της Panik, Ηλία Βρεττού με τον KG.

Χθες το μάθαμε, σήμερα το βλέπουμε! Βλέπετε το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει γυριστεί περίπου δύο εβδομάδες πριν, οπότε στο μεσοδιάστημα δρομολογήθηκε, γυρίστηκε και κυκλοφόρησε κιόλας το ολοκαίνουργιο αυτό clip της συνεργασίας του πετυχημένου τραγουδιστή με τον KG με πρωταγωνίστρια την παίκτρια του My Style Rocks, Ζέτα Θεοδωροπούλου να κλέβει τις εντυπώσεις με ένα σέξι ολόσωμο μαγιό με αποκαλυπτικά cut outs.

Η ίδια η νικήτρια του Gala, πόσταρε σήμερα και τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα γράφοντας:

«Φύλλο και φτερό»

Το hit του καλοκαιριού …

Μία πολύ όμορφη συνεργασία από την @panik_entertainment_group ..

Μία πολύ όμορφη εμπειρία μαζί με καταπληκτικό άνθρωπο και καλλιτέχνη @vrettos_ilias αλλά και τον @yourkgbaby ..

Περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα του video clip, η ενέργεια των καλλιτεχνών αλλά και όλη η παραγωγή συντέλεσαν σε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και πολλές ακόμα επιτυχίες

Πηγή: skai.gr

