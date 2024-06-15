Τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι, με την ανανέωση της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να παραδώσουμε σύγχρονα και ανθεκτικά έργα στην κοινωνία, στην ώρα τους και με σεβασμό στο υστέρημα του φορολογούμενου» δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής του από την απερχόμενη υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου στον νέο υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους την κα. Χριστίνα Αλεξοπούλου, καλωσόρισε τον κ. Βασίλη Οικονόμου και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του.

«Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Οικονόμου με τον οποίο είχα πάντοτε μια εποικοδομητική συνεργασία στο κόμμα και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί αυτή η άψογη συνεργασία. Όπως είχα και με την Χριστίνα Αλεξοπούλου της οποίας η συμβολή στο υπουργείο Μεταφορών ήταν καθοριστική, όπως στην ανανέωση του στόλου του λεωφορείων με καινούρια ηλεκτρικά, στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αλλά και στην διαχείριση πλήθους αιτημάτων από φορείς του κλάδου των Μεταφορών. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να παραδώσουμε σύγχρονα και ανθεκτικά έργα στην κοινωνία στην ώρα τους και με σεβασμό στο υστέρημα του φορολογούμενου» επεσήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Η απερχόμενη υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου με εμφανή την έντονη συγκίνησή της τόνισε μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Νίκο Ταχιάο, τον Γιάννη Ξιφαρά αλλά και τον κ. Μαγουλά για τη δυνατή αυτή ομάδα που είχαμε φτιάξει και καλωσορίζω τον Βασίλη Οικονόμου».

«Μετά από 1 χρόνο θητείας στην ηγεσία του τομέα των Μεταφορών, παραδίδω σήμερα στον καλό συνάδελφο κ. Βασίλη Οικονόμου, τα ευρεία και περίπλοκα καθήκοντα που τη συνοδεύουν. Τους περασμένους 12 μήνες, εργαστήκαμε εντατικά και μεθοδικά για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή που μας ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, επιταχύνοντας την υλοποίηση πολλών έργων και προωθώντας σειρά μεταρρυθμίσεων.

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ηλεκτροκίνηση, οδική ασφάλεια, ανανέωση συγκοινωνιακού στόλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της συμπρωτεύουσας, σιδηρόδρομοι, μικροκινητικότητα, πράσινες μεταφορές. ψηφιοποίηση και διαφάνεια, είναι τομείς στους οποίους αυτό εδώ το Υπουργείο έφερε αποτελέσματα, που είναι ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών» ανέφερε η κα Αλεξοπούλου.

Κλείνοντας την ομιλία της είπε «Θα συνεχίσω να εργάζομαι με πλήρη αφοσίωση στα καθήκοντά μου, τιμώντας την εμπιστοσύνη του Προέδρου, της παράταξης και των Αχαιών πολιτών που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, πριν από 1 χρόνο».

Ο νέος υφυπουργός Μεταφορών κ. Βασίλης Οικονόμου τόνισε: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση και τιμή για εμένα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου ανέθεσε ένα τόσο σημαντικό ρόλο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα μου θέση αποτελεί για εμένα μια ευκαιρία να προσφέρω στην πατρίδα και στο λαό. Παράλληλα θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που ανήκω πλέον σε μια ομάδα με αρχηγό τον Χρήστο Σταϊκούρα που εκτιμώ. Στεναχωριέμαι που διαδέχομαι την Χριστίνα που έχει επιδείξει σημαντικό έργο και πάνω απ' όλα άκουγε τους βουλευτές. Ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Η καθημερινότητα είναι δυσβάσταχτη κάποιες φορές και μας πιέζει όλους. Θα είμαστε κοντά στον πολίτη, στον εργαζόμενο και εδώ στο Υπουργείο, αλλά και έξω, για να μπορέσουμε από κοινού να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα, στο κάθε μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα σώσουμε την Ελλάδα. Τουλάχιστον να φανούμε όσο χρήσιμοι γίνεται για τα θέματα που απασχολούν τον πολίτη στην καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια μεγάλη φιλοδοξία πολιτική. Αλλά, θέλω να πιστεύω όταν παραδώσω κι εγώ να με θυμούνται με καλό τρόπο».

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά την διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την απόφασή του «να μείνω μέλος αυτής της ομάδας υπό τον Χρήστο Σταϊκούρα, να διατηρήσω το χαρτοφυλάκιο των Υποδομών στο Υπουργείο. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία τη λέξη ομάδα, γιατί αυτό που αποτελεί το χαρακτηριστικό του Χρήστου Σταϊκούρα είναι ότι σε αυτό το Υπουργείο δουλεύουμε ως ομάδα. Η Χριστίνα αποχωρεί από την ομάδα αλλά την εκτιμώ πάρα πολύ. Λειτουργούσαμε συναδελφικά και θέλω να επισημάνω ότι η Χριστίνα αποτελεί έναν αξιοπρεπή άνθρωπο που δουλεύει για το κοινό. Από την άλλη καλωσορίζω τον Βασίλη Οικονόμου τον οποίο και δεν γνωρίζω αφού εγώ δεν είμαι βουλευτής αλλά γνωρίζω το μέχρι σήμερα έργο του».

Και κατέληξε «Είμαστε εδώ, γιατί έχουμε μία εντολή ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και στην οποία προφανώς τον κύριο λόγο τον έχει ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς, πάνω στις αρχές που ο ίδιος έχει θέσει, θα συνεχίσουμε αταλάντευτα. Όλοι συμφωνούμε ότι οφείλουμε, στην ψήφο του ελληνικού λαού, να πορευθούμε την οδό που μόνο μια κατάληξη έχει: την επιτυχία»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.