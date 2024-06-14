Ορκίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα μέλη της νέας κυβέρνησης και ακολούθησε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Όλοι ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο.

Ακολούθησε η διαδικασία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών με πρώτο που υπέγραψε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κατόπιν την κα Σακελλαροπούλου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την αναμνηστική φωτογραφία, ενώ ακολουθούν οι τελετές παράδοσης – παραλαβής των υπουργείων.

Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τη νέα σύνθεση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που ήδη έχουν ανακοινωθεί.

Οι αλλαγές και η στόχευση του νέου σχήματος

Στον απόηχο των ευρωεκλογών οι αλλαγές, στις οποίες προχώρησε ο πρωθυπουργός, ως στόχο έχουν να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις στο τετράπτυχο: καθημερινότητας, ακρίβεια, ταχύτερες μεταρρυθμίσεις και κυρίως αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς.

Αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα, με το κυβερνητικό σχήμα να αποτελείται από 60 υπουργούς και υφυπουργούς, με αλλαγές στις θέσεις πέντε υπουργών και 7 υφυπουργών, ενώ καταργείται η θέση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών.

Ειδικότερα, νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος αποτελούν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αναλαμβάνει το «νευραλγικό» χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Ανάπτυξης και της ακρίβειας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο υπουργείο Μετανάστευσης και ο Κώστας Τσιάρας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και οι Κώστας Γκιουλέκας, Βασίλης Οικονόμου, Ζωή Ράπτη, Κώστας Καραγκούνης, Ιάσων Φωτήλας, Χρήστος Κέλλας, Στέφανος Γκίκας, Κατερίνα Παπακώστα. Επιπλέον, νέος ένοικος στο Μέγαρο Μαξίμου με χρέη υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ θα είναι και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις, η Νίκη Κεραμέως από υπουργός Εσωτερικών πηγαίνει στο υπουργείο Εργασίας, παραχωρώντας τη θέση της στον Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος αναβαθμίζεται από υφυπουργός. Παράλληλα, μετακινούνται οι Χρήστος Δήμας (υφυπουργός Οικονομικών) και ο Βασίλης Σπανάκης (αναπληρωτής Εσωτερικών για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης).

Εκτός κυβερνητικού σχήματος μένουν οι υπουργοί Κώστας Σκρέκας, ο Λευτέρης Αυγενάκης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Δημήτρης Καιρίδης, αλλά και οι υφυπουργοί Χριστίνα Αλεξοπούλου, Χάρης Θεοχάρης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Μάξιμος Σενετάκης, Μαρία Κεφαλά, Σταύρος Κελέτσης, Γιάννης Παππάς.

Αναλυτικά η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Χρίστος Δήμας

Υφυπουργός: Θάνος Πετραλιάς

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Κώστας Φραγκογιάννης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης: Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός: Ζέττα Μακρή

Υφυπουργός: Ιωάννα Λυτρίβη

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός: Βασίλης Οικονόμου

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Σδούκου

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός: Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός: Ζωή Ράπτη

Υφυπουργός: Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός: Πάνος Τσακλόγλου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Ανδρέας Νικολακόπουλος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Ιάσων Φωτήλας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργός: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Κώστας Τσιάρας

Υφυπουργός: Διονύσης Σταμενίτης

Υφυπουργός: Χρήστος Κέλλας

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Χρήστος Στυλιανίδης

Υφυπουργός: Στέφανος Γκίκας

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υπουργός Επικρατείας: Μάκης Βορίδης

Υπουργός Επικρατείας: Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Γιώργος Μυλωνάκης

Εκτός κυβερνητικού σχήματος μένουν επτά υφυπουργοί:

Χάρης Θεοχάρης από υφυπουργός Οικονομικών Στάθης Κωνσταντινίδης, εκτός από υφυπουργός Μακεδονίας/Θράκης Χριστίνα Αλεξοπούλου, από υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Μάξιμος Σενετάκης, από υφυπουργός Ανάπτυξης Μαρία Κεφάλα, από υφυπουργός Οικογένειας Σταύρος Κελέτσης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Παππάς, από υφυπουργός Ναυτιλίας

