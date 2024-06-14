Τελεσίγραφο στη Μόσχα έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρεμβαίνοντας στους «όρους ειρήνης» του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κίεβο. Ο Ρώσος πρόεδρος «δεν είναι σε θέση» να έχει απαιτήσεις από την Ουκρανία για να τερματίσει τον πόλεμο, διεμήνυσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, εκθειάζοντας τις στρατιωτικές επιτυχίες του Κιέβου απέναντι στην ευρείας κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ανέφερε μεταξύ άλλων νωρίτερα την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «στο λεπτό», μόνο εάν το Κίεβο συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για εισδοχή στο ΝΑΤΟ, και αν παραδώσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Μόσχα και να πραγματοποιήσει αποστρατικοποίηση.

«Δεν είναι σε θέση να υπαγορεύσει στην Ουκρανία τι πρέπει να κάνει για την ειρήνη», είπε ο Όστιν σε δημοσιογράφους στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Την παραμονή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης στην Ελβετία, στην οποία δεν έχει προσκληθεί η Ρωσία, ο Πούτιν έθεσε μια σειρά από όρους εντελώς αντίθετους με τους όρους που απαιτεί η Ουκρανία.

«Οι συνθήκες είναι πολύ απλές», είπε ο Πούτιν, αναφέροντας αυτές ως την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

«Μόλις δηλώσουν στο Κίεβο ότι είναι έτοιμοι για μια τέτοια απόφαση και ξεκινήσουν μια πραγματική απόσυρση στρατευμάτων από αυτές τις περιοχές, και επίσης ανακοινώσουν επίσημα την εγκατάλειψη των σχεδίων τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ - από την πλευρά μας, αμέσως, κυριολεκτικά ταυτόχρονα στο λεπτό, θα ακολουθήσει εντολή για παύση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων», είπε.

Πηγή: skai.gr

