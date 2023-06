Martin Scorsese: Σπάνια εμφάνιση για τον σκηνοθέτη μαζί με τη σύζυγό του – Παλεύει με τη νόσο του Πάρκινσον

Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε βρέθηκε στο Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Fish Out of Water» συνοδευόμενος από τη σύζυγό του παραγωγό, Έλεν Μόρις και την κόρη τους Φραντσέσκα.

Είναι η πέμπτη σύζυγός του διάσημου σκηνοθέτη και μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της καθώς παλεύει εδώ και 30 χρόνια με την νόσο του Πάρκινσον.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει για την πρώτη της αντίδραση όταν διαγνώστηκε το 1999. Επέτρεψε στον εαυτό της «μια νύχτα πανικού» προτού ακολουθήσει το μότο της οικογένειας:«Προχώρα αποφασιστικά».

