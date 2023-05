Martin Scorsese: Συναντήθηκε με τον πάπα Φραγκίσκο – Θα γυρίσει ταινία για τον Ιησού (φωτό)

Ο Μάρτιν Σκορσέζε βρίσκεται σε περιοδεία στην Ιταλία μετά τη συμμετοχή του στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και το Σαββατοκύριακο ο σκηνοθέτης συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο και ανακοίνωσε ότι θα γυρίσει μια ταινία για τον Ιησού.

«Απάντησα στην έκκληση του Πάπα προς τους καλλιτέχνες με τον μόνο τρόπο που ξέρω: πλάθω και γράφω σενάριο για μια ταινία για τον Ιησού», ανακοίνωσε ο Σκορσέζε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Βατικανό, σύμφωνα με αναφορές στα ιταλικά ΜΜΕ. «Και πρόκειται να αρχίσω να το κάνω», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να είναι η επόμενη ταινία του.

Thank you to Martin #Scorsese for accepting the invitation to join us of La Civiltà Cattolica and Georgetown University - along with his wife and daughter - in the meeting of 40 poets and writers from different Countries with #PopeFrancesco, who said among other things, "This is… pic.twitter.com/yG6bEyo2Wq