Ο «αυτοκράτορας» του γέλιου, ο Μάρκος Σεφερλής με τα χίλια πρόσωπα, έρχεται κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τις θεατρικές του παραστάσεις, για να μας χαρίσει άφθονο θέαμα, τραγούδι, χορό και κυρίως γέλιο… πολύ γέλιο! Αυτή την Παρασκευή, ο Μάρκος γίνεται ο «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής».

Δείτε το trailer:

Ο ένας και μοναδικός, «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» έρχεται! Μαζί του φέρνει, εκτός από το πολυμελές χαρέμι του, τα βαφτιστήρια των πολιτικών αρχηγών, τον Ταρζάν, τον υποψήφιο πρωθυπουργό Καραγκιόζη Καραγκιοζόπουλο, τον Ηρακλή με τους Δαίμονες, τον Αριστοφάνη, τους σκληρούς χασάπηδες και τους ατρόμητους πυγμάχους, μια λαϊκή αγορά με φρούτα και μπαχάρια της Ανατολής, και πέντε άντρες… έτοιμους να βγουν απ’ τα ρούχα τους!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Στέλιος Κρητικός, Ζώζα Μεταξά, Μάκης Πατέλης, Γιώτα Ευσταθίου, Γιώργος Κοντογιάννης

Πηγή: skai.gr

