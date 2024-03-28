Άννα Κέντρικ και Μπλέικ Λάιβλι ξανά μαζί για το «A Simple Favor 2»

Η Lionsgate και τα Amazon MGM Studios ανακοίνωσαν ότι έρχεται το sequel της επιτυχημένης κωμωδίας μυστηρίου του 2018 «A Simple Favor».

Στη νέα παραγωγή επιστρέφουν οι πρωταγωνίστριες 'Αννα Κέντρικ (Anna Kendrick) και Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively), υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πολ Φέιγκ (Paul Feig).

Σημειώνεται ότι το «A Simple Favor» το οποίο βασιζόταν στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ντάρσι Μπελ (Darcey Bell), ακολουθούσε τις ζωές δύο φιλενάδων, της νεαρής και χήρας μητέρας Stephanie (Κέντρικ) και της εντυπωσιακής Emily (Λάιβλι) οι οποίες ξεκίνησαν να κάνουν παρέα λόγω των παιδιών τους.

Η ταινία απέφερε $97 εκ. στο παγκόσμιο box office και ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία για την Lionsgate.

Η δεύτερη ταινία θα ακολουθήσει τις δύο φίλες στο όμορφο νησί Κάπρι για τον πλούσιο γάμο της Emily (Λάιβλι) με έναν Ιταλό επιχειρηματία. Ωστόσο ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους, θα μπλεχτεί ένα φόνος και μία προδοσία.

Η Τζέσικα Σάρζερ (Jessica Sharzer) αναλαμβάνει ξανά το σενάριο με την Λέτα Καλογρίδη και τον σκηνοθέτη.

Μαζί με τις δύο πρωταγωνίστριες επιστρέφουν οι Χένρυ Γκόλντινγκ (Henry Golding), 'Αντριου Ράνελς (Andrew Rannells), Ίαν Χο (Ian Ho) και Κέλι Μακκόρμακ (Kelly McCormack), μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν άμεσα και η ταινία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Prime Video.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.