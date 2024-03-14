Κάθε Παρασκευή βράδυ στον ΣΚΑΪ, βάζουμε τον διακόπτη του γέλιου στο ON, με τον Μάρκο Σεφερλή και τις επιτυχημένες θεατρικές του παραστάσεις.

Αυτήν την Παρασκευή στις 21.00, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση η παράσταση «Με παράσυρε το ρεύμα». Ο Μάρκος είναι πάντα έτοιμος να ρίξει άπλετο φως στο blackout της καθημερινότητάς μας, προσφέροντας τη μία και μοναδική διέξοδο… το γέλιο!

Δείτε το trailer:

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Διασκευή: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Νίκος Λάιος, Γιώργος Κοντογιάννης

«ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.