Τα παιδιά του Michael Jackson είδαν το MJ the Musical

Το «MJ the Musical» παραγωγή βασισμένη στη ζωή του αείμνηστου τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο.

Το βραβευμένο μιούζικαλ, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον συγκέντρωσε πολύ καλές κριτικές στις ΗΠΑ και κέρδισε 10 υποψηφιότητες για βραβεία Tony.

Στη βρετανική εκδοχή πρωταγωνιστούν οι ίδιοι ηθοποιοί συμπεριλαμβανομένων των Μάιλς Φροστ ως Μάικλ Τζάκσον, Άσλεϊ Ζάνχαζα ως τον πατέρα του, Τζόζεφ Τζάκσον και Μίτσελ Ζάνχαζα ως έφηβος Μάικλ Τζάκσον.

Curtain call at tonight’s opening night of MJ The Musical @MJtheMusicalUK pic.twitter.com/ufayxGl0Zn — Theatre Weekly (@theatre_weekly) March 27, 2024

Τα παιδιά του αείμνηστου βασιλιά της ποπ, ο 27χρονος Πρινς, η 25χρονη Πάρις και η 22χρονη Μπλάνκετ ήταν παρόντες στη βραδιά Τύπου, η οποία έλαβε χώρα στο Prince Edward Theatre στο West End χθες το βράδυ.

Τα παιδιά έχουν ζήσει σχετικά ήρεμες ζωές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και η παρουσία τους σηματοδοτεί μια από τις πρώτες τους δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Πρινς και η Πάρις είναι παιδιά του Μάικλ Τζάκσον με την πρώην σύζυγό του Ντέμπι Ρόου, που ήταν παντρεμένοι από το 1996 έως το 2000.

Ο Μπλάνκετ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μπίγκι, γεννήθηκε με τη βοήθεια άγνωστης παρένθετης μητέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.