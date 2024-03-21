Μάρκος Σεφερλής at the Theatre: «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά»

Ο Μάρκος Σεφερλής κάθε Παρασκευή χαρίζει απλόχερα το γέλιο στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ με τις θεατρικές, sold out παραστάσεις του!

Δείτε το τρέιλερ

Αυτή την Παρασκευή:

Ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Δομίνικο.

Τι συνέβαινε στα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας στα χρόνια της επιδημίας του κορωνοϊού.

Αποκλειστική συνέντευξη της γιατρού Ματίνας Παγώνη.

«Οι τρεις αδερφές» του Τσέχωφ σε live streaming.

Οι ήρωες της επανάστασης του 1821 παίρνουν θέση για τα καλώς και κακώς κείμενα της χώρας που ελευθέρωσαν.

Όλα αυτά, καταγεγραμμένα, στην παράσταση «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά!»

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Διασκευή: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Αντώνης Βλάσσης, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος Χατζηπαπάς, Λεωνίδας Ιορδάνου, Νίκος Λάιος

