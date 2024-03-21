Η επική, live-action σειρά «Star Wars: Η Ακόλουθος» έρχεται την Τετάρτη 5 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα, με τα δύο πρώτα επεισόδια διαθέσιμα.

Στο «Star Wars: Η Ακόλουθος», μια έρευνα για μια σοκαριστική σειρά εγκλημάτων, φέρνει έναν αξιοσέβαστο Jedi Master (Lee Jung jae) εναντίον μιας επικίνδυνης πολεμίστριας από το παρελθόν του (Amandla Stenberg). Καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως, οι δυο τους ταξιδεύουν σε ένα μονοπάτι, όπου οι σκοτεινές δυνάμεις αποκαλύπτουν ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo και Carrie-Anne Moss.

Η Leslye Headland είναι η δημιουργός της σειράς, αντλώντας την έμπνευση της από το Star Wars του George Lucas. Η ίδια είναι, επίσης, εκτελεστική παραγωγός μαζί με την Kathleen Kennedy, τον Simon Emanuel, τον Jeff F. King και τον Jason Micallef.

Οι Charmaine DeGraté και Kor Adana είναι οι συν-εκτελεστικοί παραγωγοί. Οι Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim και Rob Bredow είναι οι παραγωγοί της σειράς.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.