Survivor 2024: Ένας κόκκινος αποχωρεί - Δείτε το τρέιλερ

Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Νίκος Ρικουνάκης, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Περπατάρης και Χριστόφορος Ταξίδης μονομαχούν απόψε για την παραμονή τους στο Survivor

Δείτε το τρέιλερ:

Η χθεσινή στάση του Γιώργου Γκιουλέκα και του Γιάννη Περπατάρη έχει ξεσηκώσει τους Κόκκινους με τον Αλέξη Παππά να τον παροτρύνει να αλλάξει ομάδα. Η ένταση συνεχίζεται και στο αποψινό αγώνισμα επάθλου με τους Μπλε και τους Κόκκινους να αναμετρούνται για ένα δελεαστικό έπαθλο. 

Η μονομαχία θα φέρει τέσσερις Κόκκινους Survivors αντιμέτωπους στο στίβο μάχης για την παραμονή τους. Ποιοι θα καταφέρουν να παραμείνουν και ποιος θα αναχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο; 

SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
