Νίκος Ρικουνάκης, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Περπατάρης και Χριστόφορος Ταξίδης μονομαχούν απόψε για την παραμονή τους στο Survivor.

Δείτε το τρέιλερ:

Η χθεσινή στάση του Γιώργου Γκιουλέκα και του Γιάννη Περπατάρη έχει ξεσηκώσει τους Κόκκινους με τον Αλέξη Παππά να τον παροτρύνει να αλλάξει ομάδα. Η ένταση συνεχίζεται και στο αποψινό αγώνισμα επάθλου με τους Μπλε και τους Κόκκινους να αναμετρούνται για ένα δελεαστικό έπαθλο.

Η μονομαχία θα φέρει τέσσερις Κόκκινους Survivors αντιμέτωπους στο στίβο μάχης για την παραμονή τους. Ποιοι θα καταφέρουν να παραμείνουν και ποιος θα αναχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο;

SURVIVOR

Κυριακή έως Τετάρτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

