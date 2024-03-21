Νίκος Ρικουνάκης, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Περπατάρης και Χριστόφορος Ταξίδης μονομαχούν απόψε για την παραμονή τους στο Survivor.
Η χθεσινή στάση του Γιώργου Γκιουλέκα και του Γιάννη Περπατάρη έχει ξεσηκώσει τους Κόκκινους με τον Αλέξη Παππά να τον παροτρύνει να αλλάξει ομάδα. Η ένταση συνεχίζεται και στο αποψινό αγώνισμα επάθλου με τους Μπλε και τους Κόκκινους να αναμετρούνται για ένα δελεαστικό έπαθλο.
Η μονομαχία θα φέρει τέσσερις Κόκκινους Survivors αντιμέτωπους στο στίβο μάχης για την παραμονή τους. Ποιοι θα καταφέρουν να παραμείνουν και ποιος θα αναχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο;
