Maustetytot: Το φινλανδικό ποπ δίδυμο για πρώτη φορά στην Αθήνα

Οι Maustetytot, το φινλανδικό συγκρότημα με την αντι-ποπ διάθεση που γράφει υπέροχα ποπ τραγούδια και γνωρίσαμε από την ταινία «Fallen Leaves» του Άκι Καουρισμάκι, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στο Gazarte Ground Stage.

Οι Maustetytot για πρώτη φορά στην Αθήνα

Οι δύο Φινλανδές αδερφές, ήδη «πρωταγωνιστούν» στην μουσική σκηνή της πατρίδας τους, και όχι μόνο! Αυτόν τον χειμώνα «έντυσαν» με την ερμηνεία τους τη μαύρη κωμωδία, Fallen Leaves, του βετεράνου arthouse σκηνοθέτη Aki Kaurismäki, και έγιναν talk of the town παγκοσμίως. Στην ταινία προβάλλουν σε ένα σκοτεινό καραόκε μπαρ, σαν πλαστικές κούκλες, χωρίς να κινούν σχεδόν καθόλου το σώμα και το πρόσωπό τους, και τραγουδούν ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια τους, ταξιδεύοντάς μας στον απόκρυφο κόσμο τους. Το τέλος αυτής της ιστορίας θα είναι άραγε αίσιο ή όχι;

Οι Maustetytöt με την ασυνήθιστη μουσική τους προσέγγιση – απρόσμενα λιτή σκηνική παρουσία, παγωμένα πρόσωπα, υπερρεαλιστικοί απαισιόδοξοι και λακωνικοί στίχοι σε ένα φόντο αισιόδοξων ποπ ρυθμών, ασχολούνται με «δύσκολα» θέματα όπως το ποτό, η βία, οι ψυχικές ασθένειες και ο πόλεμος. Οι Maustetytöt είναι σίγουρα η άλλη όψη του νομίσματος της πατρίδας τους, της “πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο” – και αυτό φαίνεται να οδηγεί σε μια εξαιρετική συνταγή επιτυχίας!

