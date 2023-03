Ke Huy Quan: Από καταυλισμό προσφύγων, νικητής στα φετινά Όσκαρ - Η συγκλονιστική πορεία του ηθοποιού

Κατασυγκινημένος ο ηθοποιός Ke Huy Quan παρέλαβε χθες το Όσκαρ β' καλύτερου ανδρικού ρόλου από τα χέρια του Χάρισον Φορντ, του ηθοποιού με τον οποίο είχε συνεργαστεί όταν ήταν παιδί στις εμβληματικές χολιγουντιανές περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς.

Ο Ke Huy Quan ήταν παιδί-σταρ σε δύο από τις μεγαλύτερες ταινίες της δεκαετίας του 1980, αλλά εγκατέλειψε την υποκριτική όταν το Χόλιγουντ τον εγκατέλειψε.

Και τώρα κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή.

«Λένε ότι τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν μόνο στις ταινίες» είπε δακρυσμένος ο Quan παραλαμβάνοντας το βραβείο του. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου συμβαίνει. Αυτό είναι το αμερικανικό όνειρο» είπε κατασυγκινημένος.

Harrison Ford and Ke Huy Quan reunite on stage at the #Oscars when "Everything Everywhere All at Once" won best picture. https://t.co/8qVb3YAbLN pic.twitter.com/PTV9LMiGV4