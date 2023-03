Δίκαιωση φέτος για τη Τζέιμι Λι Κέρτις που πήρε το πρώτο της Όσκαρ - Ποια δεν χάρηκε

Όμως μια παρουσία στα αναπαυτικά καθίσματα του Kodak Theater δεν φάνηκε να συμμερίζεται τη χαρά της Τζέιμι Λι Κέρτις

Δικαίωση για την Τζέιμι Λι Κέρτις τα φετινά Όσκαρ, καθώς κέρδισε στα 64 χρόνια της και μετά από μια μεγάλη πορεία στο Χόλιγουντ το πρώτο της χρυσό αγαλματίδιο ξεσηκώνοντας το κοινό.

Όμως μια παρουσία που καθόταν στα αναπαυτικά καθίσματα του Kodak Theater δεν φάνηκε να συμμερίζεται τη χαρά: Μιλάμε για την επίσης 64χρονη Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν επίσης υποψήφια για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου στην ταινία Black Panther: Wakanda Forever.

Έτσι, όταν ανακοινώθηκε ότι κέρδισε η Κέρτις, η Μπάσετ έδειξε τουλάχιστον συγκρατημένη και δεν σηκώθηκε καν να χειροκροτήσει ενώ καθόταν στην πρώτη σειρά.

'SHUT UP' — Jamie Lee Curtis' on-screen reaction to winning the Oscar for Best Supporting Actress is incredible #Oscars pic.twitter.com/ilQPk4FwKr — NowThis (@nowthisnews) March 13, 2023

Χρήστες του Twitter σχολίασαν αρνητικά την αντίδρασή της, ενώ άλλοι ήταν απλώς απογοητευμένοι που η Μπάσετ δεν κέρδισε.

Twitter had a lot of feelings about Curtis winning over Bassett — and they weren’t positive. https://t.co/gTam2VwFPS — HuffPost (@HuffPost) March 13, 2023

THE ACADEMY AWARDS PLAYED IN HER FACE.



ANGELA BASSETT DESERVED BETTER. #Oscars pic.twitter.com/McMJQQaFuL — raveen marie 🫶🏾 (@xoraveen) March 13, 2023

angela bassett’s face when they announced the winner for best supporting actress im devastated pic.twitter.com/0McsY7ire2 — ✩ (@masseductions) March 13, 2023

