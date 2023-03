Όλοι αποθεώνουν τη Lady Gaga: Έτρεξε να βοηθήσει φωτογράφο που έπεσε στο λευκό χαλί - Δείτε βίντεο

Στα highlights της λαμπερής βραδιάς των Όσκαρ η κίνηση της Lady Gaga, η οποία ενώ περπατούσε στο λευκό (από φέτος) χαλί έσπευσε να δώσει χείρα βοηθείας σε φωτογράφο που παραπάτησε και έπεσε.

Το περιστατικό συνέβη καθώς ο φωτογράφος προσπαθούσε να τραβήξει από κοντά το εντυπωσιακό φόρεμα της Lady Gaga για τα Όσκαρ.

Ενώ έκανε διάφορους ελιγμούς για να πετύχει την καλύτερη δυνατή λήψη, ο φωτογράφος σκόνταψε και έπεσε.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, η Lady Gaga γύρισε πίσω και έτρεξε να τον βοηθήσει να σηκωθεί όρθιος.

Δείτε το βίντεο

Lady Gaga ran to help a photographer who fell at the #Oscars pic.twitter.com/czfGHvN29s