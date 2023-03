Η Μισέλ Γιο έγραψε ιστορία: Η πρώτη Ασιάτισσα που παίρνει Όσκαρ

Η Μισέλ Γιο – στον ρόλο μιας Κινεζοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, της Έβελιν Ουάνγκ στην αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα», που σάρωσε χθες τα Όσκαρ 2023 - έγραψε ιστορία.

Η 60χρονη ηθοποιός από τη Μαλαισία έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που παίρνει Όσκαρ – και μάλιστα το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, κοινώς είναι η καλύτερη ηθοποιός της χρονιάς.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx