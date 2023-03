Όσκαρ 2023: Σε Μισέλ Γιο και Μπρένταν Φρέιζερ τα Α΄ γυναικείου και Α’ αντρικού ρόλου - Ολοι οι νικητές

«Σάρωσε» το "Everything Everywhere All at Once" και οι συντελεστές της ταινίας - Καλύτερο ντοκιμαντέρ το «Ναβάλνι» - Στον «Πινόκιο» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ( ώρα Ελλάδας στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2023, με απόλυτη νικήτρια (αναμενόμενο) την ταινία "Everything Everywhere All at Once" και τους συντελεστές της.



Η αντισυμβατική κωμωδία θριάμβευσε στην τελετή απονομής με 7 αγαλματίδια και εξασφάλισε τα πιο μεγάλα βραβεία. Εκτός από το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, οι δύο σκηνοθέτες της ταινίας, Ντάνιελ Σάινερτ και Ντάνιελ Κουάν εξασφάλισαν το περιπόθητο βραβείο Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Οι «δυο Ντάνιελ» ευχαρίστησαν τις μητέρες τους και τους συντελεστές της ταινίας παραλαμβάνοντας το βραβείο τους. Οι υπόλοιποι διεκδικητές ήταν οι Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»), Τοντ Φιλντ («Tar»), Μάρτιν Μακντόνα («Τα πνεύματα του Ινισέριν») και Ρούμπεν Έστλουντ («Το τρίγωνο της θλίψης»).

Η πρωταγωνίστρια Μισέλ Γιο - 60 ετών, από τη Μαλαισία - έλαβε το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην αντισυμβατική κωμωδία.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι από-δειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα», είπε η κυρία Γιο παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια», πρόσθεσε.

Οι άλλες διεκδικήτριες του βραβείου ήταν οι Κέιτ Μπλάνσετ («Tar»), Άνα δε Άρμας («Blonde»), Άντρια Ράιζμπορο («Leslie») και Μισέλ Γουίλιαμς («The Fabelmans»).).

Στον Μπρένταν Φρέιζερ το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η φάλαινα»

Ο καναδοαμερικανός ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ, 54 ετών, έλαβε το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του Τσάρλι, του παχύσαρκου, απομονωμένου καθηγητή αγγλικών στο φιλμ «Η φάλαινα».

Ο πάλαι ποτέ σταρ φιλμ δράσης τα χρόνια του 1990, γνωστός ιδίως για τη σειρά ταινιών «Η μούμια», που βίωσε πολλά προβλήματα υγείας, απώλειες, ενώ κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση, κατάφερε θεαματική επιστροφή, αποσπώντας ένα από τα πιο περίβλεπτα βραβεία της Ακαδημίας.

Οι άλλοι υποψήφιοι ήταν οι Όστιν Μπάτλερ («Elvis»), Κόλιν Φάρελ («Τα πνεύματα του Ινισέριν»), Πολ Μέσκαλ («Aftersun»), και Μπιλ Νάι («Αισθάνομαι ζωντανός»).

Βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου στην Τζέιμι Λι Κέρτις για «Τα πάντα όλα»

Η περιχαρής και κατενθουσιασμένη Τζέιμι Λι Κέρτις έλαβε βραβείο Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση στυφής εφοριακού στην αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα».

Η ελεύθερη ερμηνεία της Ντέιρντρε, μοναχικής και ψυχαναγκαστικής υπαλλήλου του IRS, που μεταμορφώνεται σε παθιασμένη ερωμένη σε εναλλακτικό σύμπαν όπου οι άνθρωποι έχουν... χοτ-ντογκ για δάχτυλα, της χάρισε το αγαλματίδιο. Κέρδισε τις ανταγωνίστριές της Άντζελα Μπάσετ («Black Panther: Wakanda Forever»), Κέρι Κόντον («Τα πνεύματα του Ινισέριν») Χονγκ Τσάου («Η φάλαινα») και Στέφανι Χσου («Τα πάντα όλα»).

Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου στον Κε Χούι Κουάν για «Τα πάντα όλα»

Ο Κε Χούι Κουάν, αμερικανός ηθοποιός με καταγωγή από το Βιετνάμ, έλαβε βραβείο Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του λιγάκι αδέξιου συζύγου με απρόσμενες δυνατότητες στην αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα».

«Η μητέρα μου είναι 84 ετών. Βλέπει (την τελετή) στο σπίτι. Μαμά, κέρδισα Όσκαρ!», είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός που έκανε ντεμπούτο στα 12 του, στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού» (1984).

Καλύτερη ξένη ταινία το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη στα γερμανικά του αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», συγκλονιστική αναπαράσταση της φρίκης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έλαβε βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας.

Παραγωγή του Netflix, η ταινία μεγάλου μήκους είναι η τρίτη μεταφορά του αριστουργήματος της παγκόσμιας λογοτεχνίας στη μεγάλη οθόνη, όμως η πρώτη στη γλώσσα του Γκέτε, αυτή στην οποία το έγραψε ο δημιουργός του. Διαγωνιζόταν με τις ταινίες «Αργεντινή 1985», «Close», «EO» και «The Quiet Girl».

Καλύτερο ντοκιμαντέρ το «Ναβάλνι»

Η ταινία «Ναβάλνι», για την δηλητηρίαση του ρώσου αντιπολιτευόμενου και τη φυλάκισή του μετά την επιστροφή του το 2021 στη Μόσχα, κέρδισε Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Επί σκηνής μαζί με τον καναδό σκηνοθέτη Ντάνιελ Ρόχερ, η Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του 46χρονου Αλεξέι Ναβάλνι, κατήγγειλε πως «ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια (...) επειδή υπερασπίστηκε τη δημοκρατία», προσθέτοντας «Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα ανακτήσεις την ελευθερία σου, που η χώρα μας θα ανακτήσει την ελευθερία της. Μείνε δυνατός αγάπη μου».

Η ταινία των CNN Films/HBO Max ανταγωνιζόταν τα φιλμ «All that breathes», «All the Beauty and the Bloodshed», «Fire of love» και «A House Made of Splinters».

Η ταινία «Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο» παίρνει Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Το φιλμ «Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο», σκοτεινή εκδοχή του πασίγνωστου παιδικού βιβλίου που εκτυλίσσεται στην Ιταλία τα χρόνια του 1930, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

«Τα κινούμενα σχέδια είναι ο κινηματογράφος» και τα κινούμενα σχέδια, ή το «ανιμέισον» στην ορολογία της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, είναι «έτοιμο να περάσει στο επόμενο στάδιο. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Βοηθήστε μας κι εσείς παρακαλώ», είπε ο μεξικανός σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Τα υπόλοιπα βραβεία

Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου: «Τα πάντα όλα»

Όσκαρ καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου: «Women Talking» (Σάρα Πόλι)

Όσκαρ καλύτερης μουσικής: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Όσκαρ οπτικών εφέ: «Avatar: The Way of Water»

Όσκαρ ήχου: «Top Gun: Maverick»

Όσκαρ καλύτερου μοντάζ: «Τα πάντα όλα»

Όσκαρ σχεδιασμού παραγωγής: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Όσκαρ καλύτερων κοστουμιών: «Black Panther: Wakanda Forever»

Όσκαρ καλύτερου μακιγιάζ: «Η φάλαινα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.