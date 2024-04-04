Julia Garner: Θα τη δούμε ως Shalla-Bal στους «Fantastic Four»

Η νέα ταινία «Fantastic Four» έκανε μια εξαιρετική προσθήκη στο καστ της, την Τζούλια Γκάρνερ. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Emmy πρωταγωνίστρια, εντάχθηκε στο νέο πρότζεκτ του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel λεπτομέρειες της πλοκής του οποίου παραμένουν προς το παρόν άγνωστες.

Ωστόσο, φέρεται ότι θα υποδυθεί τη Shalla-Bal, έναν χαρακτήρα που έκανε ντεμπούτο στα τέλη της δεκαετίας του '60 στο πρώτο τεύχος του Silver Surfer από τον μοναδικό δημιουργό Σταν Λι και τον Τζον Μπουσέμα, σύμφωνα με το People.

Σημειώνεται ότι το reboot των «Fantastic Four» περιλαμβάνει τον Πέντρο Πασκάλ ως Reed Richards/Mr Fantastic, τη Βανέσα Κέρμπι στον ρόλο της Sue Storm (Invisible Woman), τον Έμπον Μος Μπάκραχ ως Ben Grimm (The Thing) και τον Τζόζεφ Κουίν, ο οποίος θα υποδυθεί τον Johnny Storm/Human Torch.

Julia Garner to Play a Version of Silver Surfer in Marvel's 'The Fantastic Four' https://t.co/9JNB8V95Gp — People (@people) April 3, 2024

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Σάκμαν, σε σενάριο των Τζεφ Κάπλαν, Ίαν Σπρίνγκερ και Τζος Φρίντμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

