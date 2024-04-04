Lapis Lazuli: Η νέα παράσταση του Ευριπίδη Λασκαρίδη στη Στέγη – πριν ξεκινήσει διεθνή περιοδεία

O Ευριπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη, από 4 έως 21 Απριλίου, τη νέα του διεθνή συμπαραγωγή, Lapis Lazuli, πριν ξεκινήσει μια μεγάλη διεθνή περιοδεία. Ικανός να δημιουργεί μαγεία με τα πλέον ετερόκλητα και ευτελή υλικά, εφευρέτης ενός υβριδικού είδους θεάματος, στα όρια της περφόρμανς, του χορού και των εικαστικών τεχνών, του μεγαλειώδους και του εσκεμμένα γελοίου, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιστρέφει με τη δημιουργία μιας ακόμα ιδιότυπης παράστασης, όπου συνυπάρχουν τα στοιχεία του γκροτέσκου, του κωμικού και του τρομακτικού. Σε συνέχεια της διερεύνησής του πάνω στις έννοιες της μεταμόρφωσης και του γελοίου, ο Λασκαρίδης επιχειρεί να πλάσει εκ νέου έναν γοητευτικό και μυστηριώδη κόσμο, φιλόξενο στους παράξενους, ιδιότροπους, αλλά και ευαίσθητους χαρακτήρες του. Ο τίτλος αυτού του νέου έργου του (Lapis Lazuli) παραπέμπει στον ημιπολύτιμο λίθο με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα.

Παραστάσεις: Τετάρτη-Κυριακή І 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7, 15, 22, 28 €. Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12, 18, 22 €. Παρέα 10+ άτομα: 11, 15, 20 €. Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €*. Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €. Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: tickets.onassis.org

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Γραμμή εισιτηρίων: 2111981784

Οι Guitarte ensemble σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή στο Μέγαρο

Το κιθαριστικό σύνολο Guitarte ensemble περνά για πρώτη φορά την πόρτα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποσχόμενο ένα μουσικό momentum που θα μας μείνει αξέχαστο. Όσες και όσοι αγαπούν την κιθάρα ή παίζουν κιθάρα πρέπει να βρίσκονται εκεί, σε αυτήν εμβληματική μουσική παράσταση-φόρο τιμής σε αυτό το θαυματουργό μουσικό όργανο, που, χωρίς αυτό, η μουσική σε όλο τον κόσμο δεν θα μπορούσε να είναι αυτή που γνωρίζουμε σήμερα.

Πέμπτη 4/4, 20:30

Εισιτήρια: €8.00 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι. €12.00. €18.00. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

Ανθρωπογεωγραφίες: Ομαδική έκθεση στην Chili Art Gallery

Ο Εικαστικός Επιμελητής Πάρης Καπράλος και η Chili Art Gallery (Δημοφώντος 13-15, Θησείο) σε συνεργασία με εικαστικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σας προσκαλούν να επισκεφθείτε την έκθεση «Ανθρωπογεωγραφίες». Σημειώνει ο κ. Καπράλος σε κείμενο τεκμηρίωσης της έκθεσης: «“Ανθρωπογεωγραφίες” είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που διερευνά τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ της γεωγραφίας και του ανθρώπου, και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες και τα τοπία διαμορφώνουν την ανθρώπινη ταυτότητα και εμπειρία. Η έκθεση εστιάζει στον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν οι χάρτες και τα σώματα ως μέσα αντίληψης και ερμηνείας του κόσμου, εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φυσικό, στο τεχνητό, και στο εικονικό-τεχνολογικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ύπαρξη».

Διάρκεια Έκθεσης:4-13 Απριλίου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρες 18:00 – 21:00

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Παρασκευή: 11:00 – 18:00. Πέμπτη: 12:00 – 19:00. Σάββατο: 11:00 – 15:00

Είσοδος Ελεύθερη

Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Θησείο, Αθήνα. Τηλ: 210-7292564

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.