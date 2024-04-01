Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο της σεξουαλικής παρενόχλησης στην οποία υπέβαλε σχεδόν όλες τις ηθοποιούς του ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ενώ εμφανίστηκε και το κίνημα MeToo.

Ήταν αυτά τα γεγονότα που έκαναν μια ταινία να ξεχωρίσει και σίγουρα να μείνει στην ιστορία. Στην ταινία «The Assistant» (2019) είδαμε μια αριστουργηματική ερμηνεία από την ηθοποιό Τζούλια Γκάρνερ. Με ελάχιστους διαλόγους, η 30χρονη ηθοποιός μετέφερε την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση μιας γυναίκας παγιδευμένης σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η ηθοποιός και η σκηνοθέτις, Kitty Green, επανενώθηκαν πρόσφατα για την ταινία «The Royal Hotel», η οποία εξερευνά τη βία που βιώνουν δύο τουρίστριες όταν αρχίζουν να εργάζονται σε μια αυστραλιανή παμπ.

«Αν και υπάρχει προφανώς ένας διάλογος μεταξύ των δύο ταινιών, είναι πολύ διαφορετικές ιστορίες», αναφέρει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην «El Pais». Υποστηρίζει ότι αυτές οι δυναμικές εξουσίας είναι τόσο βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία μας, αλλά και στη βιομηχανία του θεάματος.

«Δυστυχώς, δεν αποτελεί έκπληξη», επισημαίνει η ηθοποιός.

Η ίδια -γεννημένη στη Νέα Υόρκη- τονίζει ότι το κίνημα MeToo έχει μεταμορφώσει διάφορες πτυχές της βιομηχανίας του θεάματος: «Υπάρχει μια αίσθηση ελευθερίας και ευκολίας, σαν να μην χρειάζεται να σκεφτόμαστε συνεχώς, "Κι αν αυτό συνέβαινε σε μένα;". Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή. Η βιομηχανία του θεάματος παραμένει ίδια».

Με τρία βραβεία Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στη σειρά «Ozark» (2017-2022), η Γκάρνερ έχει γίνει από μια από τις πιο υποσχόμενες ανερχόμενες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Ξεκίνησε την υποκριτική στο λύκειο, για να ξεπεράσει την ντροπαλότητά της, και έκανε το ντεμπούτο της στην οθόνη το 2011 ως μέλος μιας αίρεσης στην ταινία «Martha Marcy May Marlene». Την επόμενη χρονιά, συμμετείχε σε ανεξάρτητες ταινίες όπως το «Electrick Children» και το «The Perks of Being a Wallflower». Σε ηλικία 19 ετών, οι «New York Times» τη θεωρούσαν ήδη «βετεράνο του κινηματογράφου».

Η σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα της ταινίας «Electrick Children», Rebecca Thomas, δήλωσε στη «Wall Street Journal» ότι η ηθοποιός είναι «σαν κάποια του 1800 που θα ήθελες να δεις σε έναν πίνακα ζωγραφικής ή σε ένα γουέστερν του 1940 στη μέση του πουθενά. Απλά λάμπει».

Η ηθοποιός, όπως επισημαίνει, προτιμά τις ταινίες που αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας, κάτι που εκτιμά από τις συνεργασίες της με την Kitty Green: «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να λέμε την αλήθεια. Η μεγάλη τέχνη προέρχεται από το να λες την αλήθεια, αυτό είναι το βασικό», προσθέτει.



Πηγή: skai.gr

