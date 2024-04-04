Survivor 2024: Έντονος αγώνας και δραματικό φινάλε - Οι 4 υποψήφιες

Μπόλικη δράση στον τελευταίο αγώνα ασυλίας. Αναμετρήσεις που οδήγησαν και σε τραυματισμούς, εντάσεις ανάμεσα στους πάγκους και ένα φινάλε βγαλμένο από ταινία, συνέθεσαν το σκηνικό.

Αρχικά ανησυχία επικράτησε για τον ήδη τραυματισμένο Σάββα Γκέντσογλου, όταν σε προσπάθειά του, χτύπησε ξανά το χέρι του και αναγκάστηκε να διακόψει. Ευτυχώς γι'αυτόν δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Τα αίματα ανάμεσα στους πάγκους άναψαν όταν ο Σταμάτης παρακολουθώντας την προσπάθεια της Ασημίνας είπε "πέσε". Ο παίκτης εξήγησε στη συνέχεια ότι το μόνο που ήθελε ήταν μερικά δευτερόλεπτα για την ομάδα του, και ότι δεν θα χαιρόταν να δει την Ασημίνα να τραυματίζεται. Ωστόσο Δαλάκα και Αλέξης δεν το πήραν τόσο χαλαρά.

Λίγο αργότερα ήταν σειρά της Αναστασίας να ανησυχήσει την ομάδα της. Η παίκτρια μπήκε να αγωνιστεί χωρίς να νιώθει πολύ καλά. Μετά την λήξη της αναμέτρησής της κατέρρευσε στον πάγκο.

Η μέρα δεν ξεκίνησε καλά για τον Φάνη αγωνιστικά. Ο παίκτης πρόλαβε να έχει 2 ήττες σε δύο αναμετρήσεις. Ωστόσο σε ένα κρισιμότατο Best off, βρήκε το σθένος να ζητήσει να μπει και να παίξει απέναντι στην Δαλάκα, και τελικά κέρδισε.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο και την ομάδα του δεν ήταν το ίδιο αποδοτικός στην τελευταία αναμέτρηση. Κατερίνα Δαλάκα και Γιώργος Γκιουλέκας κατάφεραν να κερδίσουν και να κάνουν το 2-2 σε ασυλίες για Κόκκινους και Μπλε στην τρέχουσα εβδομάδα.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε, οι Μπλε είχαν μόλις δύο διαθέσιμες προς ψήφιση επιλογές. Την Σταυρούλα και την Αναστασία. Παρόμοια ήταν η κατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε η Αναστασία ψηφίστηκε λόγω του τραυματισμού της Σταυρούλας. Αυτή τη φορά η Αναστασία ήταν αυτή που δεν ένιωθε καλά και η ομάδα αποφάσισε να στείλει στη μονομαχία της Σταυρούλα.

Πηγή: skai.gr

