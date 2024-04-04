«My man can»: Το πιο διασκεδαστικό game show επιστρέφει στον ΣΚΑΪ

Το τηλεπαιχνίδι που αγαπά τα ζευγάρια και λατρεύουν οι τηλεθεατές σε περισσότερες από 30 χώρες, επιστρέφει, σύντομα, στον ΣΚΑΪ.

My man can. Ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια που βάζει στο... μικροσκόπιο ζευγάρια που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον και καλούνται να το αποδείξουν, περνώντας μέσα από τις πιο ευφάνταστες «πίστες».

Σε κάθε επεισόδιο, τα ζευγάρια υποβάλλονται σε απολαυστικές δοκιμασίες που απαιτούν θάρρος, αντοχές και αποκαλύπτουν πόσο καλά γνωρίζονται –ή όχι.

Οι γυναίκες στοιχηματίζουν πάνω στις ικανότητες των αντρών ενώ οι άντρες επιστρατεύουν τόλμη και ευφυΐα, στις πιο... «δεν-το-έχω-με-τίποτα» δοκιμασίες, αλλά και ερωτήσεις γνώσεων.

Ποια γυναίκα ξέρει τον σύντροφό της καλύτερα; Έχει ποντάρει σωστά; Ποιος άντρας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα κάτω από πίεση; Και τι θα αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια μας για τις σχέσεις μεταξύ τους; Γέλιο, αγωνία και μεγάλη δόση τρέλας σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά τηλεπαιχνίδια!

ΜΥ ΜΑΝ CAN! Βάλε το ταίρι σου... στο play!

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν!

Δηλώστε συμμετοχή:

Πηγή: skai.gr

