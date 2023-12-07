Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και το ταξίδι του I'm a Celebrity Get me out of Here, οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Οι 7 παίκτες έμειναν 6 καθώς όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός, λίγο πριν τον τελικό είχαμε μια έκτακτη αποχώρηση.

Ο Τάσος Ξιαρχό η παρέα του προσπάθησε να βρει ένα πλάνο και να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη. Το πλάνο αυτό ήταν να αγωνιστεί ο χορευτής στη διαδικασία αποχώρησης, και να επιδιώξει την αρχηγία, προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή της φίλης του, Αγγελικής Ηλιάδη. Όμως, κάτι πήγε λάθος...

Ο Πάνος κατάλαβε τι επρόκειτο να συμβεί και τους το χάλασε. Τελικώς στη διαδικασία αγωνίστηκαν οι τρεις Πράσινοι, Πάτρικ Ογκουνσότο, Ιωάννα Λίλη και Νίκος Αναδιώτης. Η Ιωάννα δεν άντεξε και παραιτήθηκε από τη δοκιμασία.

Η Ιωάννα αποχώρησε από το παιχνίδι, ωστόσο για τον τελικό μένει μια ακόμα δοκιμασία, και εξαιτίας της κίνησης του Πάνου, το παρεάκι του Ξιαρχό δεν είναι καθόλου ασφαλές. Γι'αυτό και μόλις γύρισαν στην καλύβα φρόντισαν να τουκάνουν ξεκάθαρη την ενόχλησή τους.

