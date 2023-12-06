Ο Daddy Yankee ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τη μουσική για να αφιερώσει στον θεό

Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ Daddy Yankee ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τη μουσική για να αφιερώσει τη ζωή του στη θρησκεία.

Ο ράπερ γνωστός για επιτυχίες του στα διεθνή charts, Despacito και Gasolina, αποκάλυψε τα νέα στους θαυμαστές στην τελευταία συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας του «La Última Vuelta» (Τελευταίος Γύρος).

«Το να ζεις μια επιτυχημένη ζωή δεν είναι το ίδιο με το να ζεις μια ζωή με σκοπό» είπε ο 46χρονος ράπερ στο πλήθος.

«Για πολύ καιρό προσπαθούσα να γεμίσω ένα κενό... που κανείς δεν μπορούσε να γεμίσει», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η πίστη τον έσωσε.

«Γι’ αυτό απόψε αναγνώρισα και δεν ντρέπομαι να πω στον κόσμο ότι ο Ιησούς ζει μέσα μου και ότι θα ζήσω γι’ αυτόν» τόνισε.

Είναι μια αιφνίδια αλλαγή για μια από τις κορυφαίες φωνές της reggaeton, αναφέρει το BBC. Tο μουσικό είδος που εμφανίστηκε στον Παναμά και το Πουέρτο Ρίκο τη δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από σεξουαλικά φορτισμένους στίχους ή μηνύματα διαμαρτυρίας και είναι συνδυασμός της μουσικής reggae με τη μουσική της αίθουσας χορού της Λατινικής Αμερικής και το hip-hop.

Ο Yankee, γεννημένος ως Ramón Luis Ayala Rodríguez, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές τους είδους, με πολλές διεθνείς επιτυχίες επιτυχίες, Barrio Fino, Con Calma και Rompe.

Αφού κυκλοφόρησε τον πρώτο του σόλο δίσκο το 1995, έγινε ο Λατίνος καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της δεκαετίας του 2000 και συνεργάστηκε με όλους, από τον Τζάστιν Μπίμπερ μέχρι τη Τζάνετ Τζάκσον, τους Jonas Brothers και τον Snoop Dogg.

Τον Μάρτιο ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από τη μουσική βιομηχανία, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ μετά από μια δεκαετία - με τίτλο Legendaddy - και υποσχέθηκε μεγάλη περιοδεία.

Καθώς ολοκλήρωσε την τελευταία του συναυλία στο κατάμεστο Coliseo de Puerto Rico, στο Σαν Χουάν, ο σταρ ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους και τους προέτρεψε «να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή», ενώ μία ομάδα από drones εμφανίστηκε πάνω από το στάδιο, σχηματίζοντας το σχήμα ενός σταυρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

