Ι'm a celebrity get me out of here: Δυναμική πρεμιέρα - Απόψε στις 22.20 η πρώτη αποχώρηση - Δείτε το trailer

Απόψε στις 22:20 στον ΣΚΑΪ η πρώτη αποχώρηση

Οι 14 celebrities προσγειώθηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στον Άγιο Δομίνικο και εμείς απολαύσαμε την πρώτη μέρα της διαμονής τους στη ζούγκλα.

Δείτε το trailer:

Η πρεμιέρα του παιχνιδιού συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που ήταν πρώτο σε τηλεθέαση στο slot μετάδοσής του στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 15,1%. Το «I’m a celebrity… Get me out of here» παρακολούθησαν 1.473.676 τηλεθεατές έστω και για 1΄ενώ το hashtag #ImACelebrityGR ήταν Νο1 trend στο Χ σε όλη την διάρκεια προβολής του προγράμματος και παραμένει στην πρώτη θέση μέχρι και τώρα.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα απολαμβάνουν με την ψυχή τους τον ρόλο τους και σήμερα έχουν ετοιμάσει νέες δοκιμασίες για τους πολύπαθους celebrities!

Ποιοι παίκτες θα βρεθούν σε μεγάλο ύψος προσπαθώντας να κρατήσουν την ισορροπία τους και να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους; Για ποιο λόγο η Αγγελική Ηλιάδη και ο Τάσος Ξιαρχό θα ντυθούν γαμπρός και νύφη;

Απόψε θα έχουμε την πρώτη αποχώρηση που θα προκύψει από… μονομαχία δύο παικτών! Ποιοι θα μονομαχήσουν και ποιος ή ποια θα μαζέψει τα πράγματά του από τη ζούγκλα; Ένας από τους celebrity έφτασε από πολύ νωρίς στα όριά του… ποια απρόσμενη εξέλιξη τον/την κάνει να αναφωνήσει «I’m a celebrity… Get me out of here!»;

I’ M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR

