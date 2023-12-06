My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια η Διονυσία – Βούρκωσαν η Αμάντα και η Χριστιάννα- Δείτε βίντεο

Δοκιμασία είχαν να φέρουν εις πέρας οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ για να εντυπωσιάσουν τους κριτές: να ντυθούν για εκδρομή στα χιόνια.

Εκείνη που το κατάφερε καλύτερα ήταν η Διονυσία, με βαθμολογία 13.5

Στον Στέλιο Κουδουνάρη δεν άρεσε η εμφάνιση της Μιμής, την οποία και χαρακτήρισε βαρετή και πολύ basic.

Παρόμοια κριτική είχε και η Αμάντα, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να λέει πως δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον και είναι αναμενόμενο.

Μίζερο και λίγο απογοητευτικό βρήκε επίσης και τo look της Χριστιάννας, η οποία δήλωσε με δάκρια στα μάτια, πως θα ήθελε να φέρει κάτι καλύτερο και της βγαίνει σε κλάμα.

Η Σοφία Χατζηπαντελή μάζεψε κομμάτια από τις διαγωνιζόμενες και τα αξιοποίησε και στην εμφάνιση της Χριστιάννας.

Στη συνέχεια η Διονυσία ζήτησε από τη Δώρα να της εξηγήσει πού θα πάει με το look που έχει φέρει.

Την ώρα της κριτικής της Αμάντας από τον Δημήτρη Σκουλό, ο κριτής είδε πως δεν της άρεσαν αυτά που άκουγε και ήθελε να πάει να κάτσει στη θέση της, προσθέτοντας ότι ο τρόπος της δείχνει αγένεια.

«Δεν μπορώ να ακούω ότι είμαι αγενής και ότι θέλω να φύγω, γιατί μετά έξω λένε: ‘’είσαι αγενής, είσαι ξινή’’ και αυτό δεν μου αρέσει, γιατί δεν είμαι», απάντησε η Αμάντα με τον κριτή να λέει πως αυτό εισέπραξε.





Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

