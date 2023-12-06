Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων για τον δήμο Πειραιά, καθώς η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχτεί την πιο όμορφη εποχή του χρόνου με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, θα φωταγωγήσει το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, μεθαύριο Παρασκευή 8/12, στις 19:00, σε μια μεγάλη ξεχωριστή βραδιά, με πολύ μουσική και εορταστικές εκπλήξεις για το κοινό.

Το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο που «ταξίδεψε» στον Πειραιά από την «πρωτεύουσα» των χριστουγεννιάτικων ελάτων, τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, φιλοδοξεί για ακόμη μια χρονιά να είναι ένα από τα πιο λαμπερά σε όλη τη χώρα, καθώς το ύψος του ξεπερνά τα 16 μέτρα και θα στολιστεί με πάνω από 100.000 λαμπιόνια.

Συγκεκριμένα η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή μουσική από τον ραδιοφωνικό σταθμό «My Radio 104,6» και DJ set από τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακόμη θα ακουστούν ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες νότες και μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του δήμου Πειραιά, τα παιδιά της χορωδίας των εκπαιδευτηρίων της Iεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αλλά και από την πρωτότυπη μπάντα κρουστών 'Petros Kourtis And The Tin Soldiers Band'.

Στη μουσική αυτή βραδιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον δημοφιλή τραγουδιστή Πάνο Κιάμο, ενώ την εκδήλωση θα παρουσιάσει η τηλεπαρουσιάστρια Ρούλα Κορομηλά. Σημειώνεται ότι η εντυπωσιακή φωταγώγηση του δέντρου των Χριστουγέννων θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το ΚΑΝΑΛΙ 1 (youtube, facebook).

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του δήμου Πειραιά για τις φετινές γιορτές:

«To Χωριό των Ξωτικών»

Παρασκευή 8.12.2023 έως Κυριακή 7.01.2024

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2023 και για έναν ολόκληρο μήνα, στο Χωριό των Ξωτικών θα βρίσκεται το εντυπωσιακό καρουζέλ των Χριστουγέννων, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, παιχνίδια για παιδιά, δεκάδες ξύλινα σπιτάκια φωτισμένα και γιορτινά. Ένα παραμυθένιο χωριό εμπνευσμένο από τη μαγεία και τη ζεστασιά των Χριστουγέννων που αλλάζει την όψη της κεντρικής πλατείας του Πειραιά, με παιχνίδια και θεματικές δραστηριότητες για όλους.

Πλατεία Κοραή

Ώρες λειτουργίας:

8.12. έως 19.12 .2023 καθημερινές:15:00-22:00, Σάββατο και Κυριακή: 10:00-22:00

20.12.2023 έως 7.1.2024 10:00 - 22:00

31.12.2023 10:00 έως 20:00 και 1.1.2024 12:00 έως 22:00

Παραστάσεις και δρώμενα στο «Χωριό των ξωτικών»

Πλατεία Κοραή

Σάββατο 09.12.2023

12:00-12:30 «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» από το Λύκειο των Ελληνίδων. Παιδιά του Συλλόγου τραγουδούν παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα.

12:30-13:30 «Το κάτι», Δρ. Αδαμαντία Ψαλλιδάκου, / Σοφία Σουέρεφ, ειδικοί παιδαγωγοί. Δημιουργική αναδιήγηση, κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών και τοποθέτησή τους στο παραμύθι.

Κυριακή 10.12.2023

12:30-13:00 «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα», International school of Piraeus. Τα παιδιά της χορωδίας του σχολείου τραγουδούν Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Δευτέρα 11.12.2023

18:00-18:30 «Παραδοσιακά Κάλαντα», Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Τρίτη 12.12.2023

12:00-14:00 «Kiddie Creative Time Academy» Kέντρο Τεχνών Πλάκας. «Χριστουγεννιάτικο εικαστικό εργαστήρι».

Τετάρτη 13.12.2023

20:00-21:00 «DO RE ΓΚΙ», Συναυλία με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, 'Εξάλειπτρον', Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά (υπό τη διεύθυνση της Σταυρούλας Μέντη, φιλική συμμετοχή: Ζωή Τηγανούρια)

Πέμπτη 14.12.2023

16:00-19:00 Παιδικά χωριά SOS, Δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Παιδικά δρώμενα, Face painting, Εργαστήρι δημιουργίας παιδικών καρτών, παιχνίδι κινητικό.

18:00-18:30 «Το Χριστουγεννιάτικο Δένδρο της Μάγισσας Κλωκλώς», 3ο Δημοτικό σχολείο Πειραιά. Διαδραστικό παραμύθι φτιαγμένο από ζωγραφιές μαθητών.

Σάββατο 16.12.2023

11:00-13:00 «Τα μπισκοτόδενδρα του Στέφανου». Ο Pastry chef Στέφανος Διαμαντόπουλος καλεί όλους τους μικρούς σεφ να έρθουν και να διακοσμήσουν μπισκότα με ζαχαρόπαστα και να στολίσουν τα μπισκοτόδεντρα της Πλατείας Κοραή.

13:00-14:00 «Τα ξωτικά επιστρέφουν στον Πειραιά», Πειραϊκός Σύνδεσμος, με κάλαντα απ΄όλες τις χώρες.

Κυριακή 17.12.2023

12:00-12:20 «Παραδοσιακά και Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια», παιδική χορωδία Αγίου Βασιλείου Πειραιώς.

12:30-13:00 «Κρητικά κάλαντα», Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια». Μέλη του συλλόγου τραγουδούν τα παραδοσιακά κρητικά κάλαντα με συνοδεία λύρας και λαγούτου.

Δευτέρα 18.12.2023

18:00-19:00 H Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά θα ψυχαγωγήσει το χωριό των ξωτικών με κάλαντα Χριστουγέννων.

18:00-19:30 face painting, ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ-AEGEAN COLLEGE

Τρίτη 19.12.2023

18:00-20:30 "Χριστουγεννιάτικο Πειραιώτικο Πάρτι", Μουσικό Σχολείο Πειραιά. Μαθητές θα διασκεδάσουν το κοινό με μουσική και τραγούδια, μετατρέποντας την πλατεία σε ένα μεγάλο πάρτι.

Τετάρτη 20.12.2023

18:00-19.30 «Μελωδικά Χριστούγεννα», Εφημερίδα: Ζω στον Πειραιά- Καλλιτεχνήματα. Θεατρική παράσταση «O Εγωιστής Γίγαντας». Τα μουσικά σύνολα 'Καλλιτεχνήματα,' θα ντύσουν με χρώματα, ήχους Χριστουγέννων και υποκριτική την πλατεία Κοραή.

«Διακόσμηση Μπισκότων με ζαχαρόπαστα», Διαδραστική μαγειρική , ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Πέμπτη 21.12.2023

18.00-18:30 Καρπάθικα Κάλαντα, Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου «Η Δήμητρα». Μέλη της αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου θα τραγουδήσουν παραδοσιακά κάλαντα.

18:45-20:00 «Χριστουγεννιάτικα τραγούδια» και θεατρική παράσταση «Η Σταχομαζώχτρα», Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Θεμιστοκλής». Μελωδικές παιδικές φωνές τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θα παρουσιάσουν το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Σάββατο 23.12.2023

12:00-13:00 «Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια», Αριστοτέλειο Ωδείο Πειραιά.

13:15-13:30 Μικρές χορεύτριες θα διασκεδάσουν το κοινό με ένα χριστουγεννιάτικο medley, Μοντέρνος χορός Deporah Thomson.

14:00-15:00, «Μαγικά Χριστούγεννα». Μουσικοκινητική για παιδιά 3-7 ετών.

Interactive Christmas Park, Διαδραστικό Πάρκο Χριστουγέννων

Από Σάββατο 9.12.2023

Πασαλιμάνι, Ρολόι

Διαδραστικές και πρωτότυπες φιγούρες Minecraft, οι οποίες αλληλεπιδρούν με το κοινό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και παιχνιδίσματα στα φώτα τους, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα με την τεχνική της ανέπαφης διάδρασης.

Φωταγώγηση παραδοσιακού ιστιοφόρου «Αφροδίτη»

Κυριακή 10.12.2023_18:00

Πασαλιμάνι

Το φωταγωγημένο ξύλινο σκαρί, ζωντανεύει ένα παραδοσιακό λαϊκό έθιμο που συμβολίζει το καλωσόρισμα των Ελλήνων ναυτικών στα σπίτια τους και σηματοδοτεί την καινούρια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή μετά τη γέννηση του Χριστού. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά θα πλαισιώσει τη φωταγώγηση με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Χριστούγεννα στη Δημοτική Πινακοθήκη

Πέμπτη 07.12.2023

19:30-22:00 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή - Έντεχνο Ωδείο - Δημοτική

Παρασκευή 15.12.2023

18:00-20:00 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μουσικής Σχολής «Μελωδία και Τέχνη»

Δευτέρα 18.12.2023

10:00-12:00 Εικαστικό εργαστήρι «Τα Χριστούγεννα των μεγάλων ζωγράφων»

Τρίτη 19.12.2023

10:00-12:00 Εικαστικό εργαστήρι «Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα»

Τρίτη 19.12.2023

20:00 - 22:00 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

Παρασκευή 22.12.2023

19:00 - 21:00 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από το Αριστοτέλειο Ωδείο Πειραιά

Πέμπτη 28.12.2023

10:00-12:00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι

Πέμπτη 04.1.2024

10:00-12:00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι

Φωταγώγηση Πύργου Πειραιά

Πέμπτη 14.12.2023 στις 18.00

Ο Πύργος του Πειραιά, φωταγωγείται την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου με ένα φαντασμαγορικό θέαμα, γεμάτο φως και γιορτινά χρώματα.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΚΔΑΠ Πειραιά

Παρασκευή 15.12.2023 στις 16:00

Γυμνάσιο Καμινίων (Δωδεκανήσου 28-30)

«Μικροί Καλικάντζαροι- Μεγάλα κέφια»

Ο δήμος Πειραιά και το ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο «Έχω Τη Δύναμη», διοργανώνουν ένα ξεχωριστό εορταστικό χριστουγεννιάτικο πάρτι, που θα περιλαμβάνει μουσική και χορό στο ρυθμό των Χριστουγέννων, χριστουγεννιάτικες κατασκευές και μια πληθώρα δραστηριοτήτων.

«My Radio» Christmas Street Party

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου -18:00-21:30

Προαύλιος Χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ένα 4ωρο Christmas street party με δημοφιλείς καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, που θα τραγουδήσουν ζωντανά. Τις δύο πρώτες ώρες, το ραδιόφωνο «My Radio 104,6» θα εκπέμπει ζωντανά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς από την πλατεία Κοραή, δίνοντας το στίγμα της τοποθεσίας του, προσκαλώντας τους ακροατές να παρακολουθήσουν τη γιορτινή συναυλία που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την εκπομπή. Παράλληλα, στο live θα βρίσκεται Photo booth.

«Άγιος Βασίλης έρχεται»

Σάββατο 23.12, Κυριακή 24.12, Σάββατο 30.12, Κυριακή 31.12

Πλατεία Κοραή, Χωριό των Ξωτικών

Ο 'Αγιος Βασίλης και οι πολύτιμοι βοηθοί του, τα σκανταλιάρικα ξωτικά, περιμένουν μικρούς και μεγάλους να φωτογραφηθούν και να γράψουν μαζί το γράμμα τους με όλες τις ευχές και τα δώρα που θέλουν να τους φέρει ο νέος χρόνος.

«Το χριστουγεννιάτικο τρένο της χαράς»

Κυριακή 17, Δευτέρα 18, Παρασκευή 22, Κυριακή 31.12.2023_12:30 - 15:30

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά δρομολογεί το χριστουγεννιάτικο τρένο της χαράς, όπου μια παρέα ξωτικών συνοδεύει τους επιβάτες σε μια αλλιώτικη, απολαυστική διαδρομή στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.

(Η διαδρομή είναι η εξής: Γρηγορίου Λαμπράκη - Στάση Πασαλιμάνι, Βασιλέως Γεωργίου - Στάση Δημοτικό Θέατρο, Ηρώων Πολυτεχνείου - Στάση Τερψιθέα, 2ας Μεραρχίας - Πασαλιμάνι.)

«4 ο Santa Run Piraeus»

17.12.2023_09:00

Σημείο Εκκίνησης: Πλατεία Κοραή

Tο γιορτινό αθλητικό γεγονός έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη , σε μια διαδρομή που περνά από τους κεντρικότερους δρόμους της. Οι συμμετοχές αλλά και οι χριστουγεννιάτικες στολές είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής: www.opanpireas.gr

«Τα δέντρα της ελπίδας»

Τετάρτη 20.12.2023

Γηροκομείο Πειραιά_09:00 - Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά_12:30

Νοσοκομείο «Μεταξά»_13:00

Ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, στολίζει Χριστουγεννιάτικα δέντρα στους προαύλιους χώρους του Γηροκομείου και των Νοσοκομείων της πόλης. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά θα πλαισιώσει τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις.

«Κόκκινη νύχτα- Όλη η πόλη μια γιορτή»



Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023_17:00 - 23:00

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα της πόλης παραμένουν ανοιχτά από τις 10.00 έως τις 23.00, με ελκυστικές προσφορές και ειδικές εκπτώσεις στο κοινό. Ξυλοπόδαροι, μασκότ, μάγοι, ξωτικά και Αϊ Βασίληδες, θα κατακλείσουν από νωρίς το κέντρο της πόλης, βάζοντας στο πνεύμα των Χριστουγέννων μικρούς και μεγάλους, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου, θα πλαισιώσει με χριστουγεννιάτικες μελωδίες τις δράσεις. Ξεχωριστή νότα στο γιορτινό event η μασκότ του Ολυμπιακού, η οποία θα μοιράζει συμβολικά δώρα και θα φωτογραφίζεται με τα παιδιά. Kατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα μοιράζονται δωροεπιταγές από καταστήματα του Πειραιά στους καταναλωτές.

Μουσικά και χορευτικά δρώμενα, καθώς και magic show θα απολαύσουν όσοι βρεθούν, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης, από τις 17:30 έως τις 22:30. Κατά τη διάρκεια των δρώμενων, θα απονεμηθούν βραβεία για τον καλύτερο στολισμό χριστουγεννιάτικης βιτρίνας, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία του συγκροτήματος «The Swingin Cats» στο προαύλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

«Κάλαντα Χριστουγέννων»

Κυριακή 24.12.2023_11:00

Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ο δήμος Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, προσκαλούν το κοινό, παραμονή Χριστουγέννων, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μια γιορτή γεμάτη χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μουσικές από όλο τον κόσμο. Παραδοσιακά κάλαντα από παιδικές χορωδίες και πολιτιστικούς συλλόγους, ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και διάφορες χώρες του κόσμου, δρώμενα για μεγάλους και παιδιά, θα δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση συμμετέχουν :η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά, η Χορωδία του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, η Χορωδία της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά Jeanne d' Arc, η Παιδική Χορωδία Δήμου Μεγαρέων, το Μουσικό Σχήμα Γκρέκας Πατούμενου "Just Us", η Χορωδία της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», η Χορωδία του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Guest Presentation: Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα από την Ουκρανία.

«Γιορτές στις γειτονιές»

Παιδικές χαρές και πάρκα στις γειτονιές του Πειραιά «ντύνονται χριστουγεννιάτικα» και περιμένουν τα μικρά παιδιά να διασκεδάσουν με πλούσιο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Μάγοι, ξωτικά, θέατρο σκιών, bubble Show, kidspace, skateboard, Cartoon, Face painting, μουσική διαδραστικά χριστουγεννιάτικα παιχνίδια.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ, Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

16/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ, Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

17/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ, Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

22/12/2023 13:30-16:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

23/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

24/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

27/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑ, Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

28/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΟΛΩΜΟΥ, Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

29/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

30/12/2023 11:00-13:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΛΑΤΑΚΙ, Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

30/12/2023 13:00-15:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗΓΑΔΑ, Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

31/12/2023 11:30-14:00

«Χριστούγεννα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά»



Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων φιλοξενεί παραστάσεις και συναυλίες για μικρούς και μεγάλους. Συγκεκριμένα:

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, 11:00 -12:30

Συναυλία στην Κεντρική Σκηνή με την παιδική χορωδία, καθώς και χορωδία ενηλίκων, μικτής και γυναικείας, υπό τη διεύθυνση της διεθνούς φήμης σοπράνο, Σόνιας Θεοδωρίδου υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, 17:30-19:00

«Τα Χριστούγεννα του Σεμπάστιαν Γιόχαν Μπάχ». Η χορωδία της Μαρίας Μιχαλοπούλου «καλλιτεχνήματα» παρουσιάζει μια χριστουγεννιάτικη συναυλία για μικρούς και μεγάλους, δωρεάν, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, 19:30

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και τα μουσικά σύνολα του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά (ΠΜΚΠ) με τη φιλική συμμετοχή της Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» Πάρου.

Έως 14 Ιανουαρίου 2024

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει την Παιδική Σκηνή του στο Φουαγιέ του ΔΘΠ με την παράσταση «Η Μπάμπουσκα» βασισμένη στην ομώνυμη χριστουγεννιάτικη ιστορία της πολυαγαπημένης συγγραφέως για παιδιά Ξένιας Καλογεροπούλου.

Κυριακές 10, 17 Δεκεμβρίου στις 15:00

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 15:00

Τρίτη 02 Ιανουαρίου στις 15:00

Κυριακή 07 Ιανουαρίου στις 15:00

Επιπλέον πληροφορίες για τις παραστάσεις και για κράτηση θέσεων στην ιστοσελίδα

του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά: www.dithepi.gr

«Χριστουγεννιάτικοι περίπατοι από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά»



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Πειραιά εναρμονίζεται με το γιορτινό κλίμα των ημερών και πλημμυρίζει τις γειτονιές της πόλης με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσικές.

Οι χριστουγεννιάτικοι μουσικοί περίπατοι της Φιλαρμονικής Ορχήστρας ξεκινούν την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στη φωταγώγηση του δέντρου.

10.12.2023 Πασαλιμάνι, Ρολόι, 19:00

16.12.2023 Εμπορικό κέντρο 11:00 - 14:00

17.12.2023 Εμπορικό κέντρο 11:00, πεζόδρομος Παλαμηδίου 12:30, πλατεία Σερφιώτoυ -11:30

23.12.2023 Εμπορικό κέντρο 11:00 -14:00

24.12.2023 Εμπορικό κέντρο 11:00, πλατεία Πηγάδας 11:30, πλατεία Θεμιστοκλή-12:30

30.12.2023 Εμπορικό Κέντρο 11:00, Πάρκο Γεννηματά 11:30, Πλατεία Δωδεκανήσου-12:00

31.12.2023 Εμπορικό Κέντρο 11:00, Πλατεία Νεράιδας 11:30, Ειρήνης και Σμολένσκυ Νέο Φάληρο- 12:30

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις ΚΟ.Δ.Ε.Π.»



Παρασκευή 01.12.2023 έως Σάββατο 23.12.2023

«Δεκέμβριος : Μήνας Αγάπης και Προσφοράς»

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) έχει προγραμματίσει ένα σύνολο χριστουγεννιάτικων δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των πολιτών που βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες της πόλης.

Σάββατο 16.12.2023

Συλλογή χριστουγεννιάτικων δώρων για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών της ΚΟ.Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Πειραιά (Πλατεία Κοραή, ισόγειο Δημαρχείου).

«Γεύματα Αγάπης»

23, 24 , 25, 26, 30, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 01 Ιανουαρίου 2024

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. για ακόμη μία φορά στηρίζει τους άστεγους διανέμοντας τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς γεύματα στους διαμένοντες στο λιμάνι του Πειραιά και στον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων «Ανακούφιση». (Διανομή κουπονιών στις ωφελούμενες οικογένειες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και στα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για ελεύθερη είσοδο στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Πλατείας Κοραή)

«Από το Περού στον Πειραιά»



'Αφιξη Σάββατο 30.12.2023, 08:00, Λιμάνι Πειραιά, Πύλη Ε11

Στις 30 Δεκεμβρίου καταφθάνει στον Πειραιά το ιστιοφόρο BAP UNION, από το Περού και ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Περού πραγματοποιεί μια ξεχωριστή γιορτή υποδοχής, με χρώματα, αρώματα, μουσικές και γεύσεις από τον Πειραιά και την χώρα των 'Ανδεων. Το περουβιανό ιστιοφόρο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση προϊόντων και περουβιανής τέχνης στο πλοίο, να παρακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα, μουσικές παραστάσεις από το συγκρότημα Son Latinos και να γευτούν καφέ και σοκολάτα από τις 'Ανδεις.

Ανοιχτό για το κοινό :

Σάββατο 30.12, 11:00 - 13:00

Κυριακή 31.12, 10:00 -17:30

Δευτέρα 01.01.2024, 10:00-17:30

Τρίτη 02.01. 2024, 10:00-13:00

«Η μεγάλη τσιρκο-διαδραστική παράσταση»

Σάββατο 30.12.2023, 12:00-15:00

Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Μια τσίρκο διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια με ζογκλερικά, κορύνες, μπάλες, κρίκους, διπλά κοντάρια, σημαίες, dragon stuff και την μαγική κρυστάλλινη σφαίρα σε ένα ξεχωριστό θέαμα, όπου τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια της παράστασης, αφού θα γίνουν βοηθοί των ξωτικών και θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν.

«Πρωτοχρονιά στο μεγάλο λιμάνι»



Kυριακή 31.12.2023

Λιμάνι Πειραιά, Πύργος Πειραιά

Ο δήμος Πειραιά υποδέχεται το νέο έτος και το πρώτο πλοίο που θα καταπλεύσει στο μεγάλο λιμάνι με ευχές για υγεία και καλοτυχία, αλλά και ένα συγχρονισμένο υπερθέαμα φωτισμών, εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, το βράδυ της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου, τη στιγμή ακριβώς της αλλαγής του χρόνου. Το ξεχωριστό θέαμα θα είναι ορατό και στις πέντε Κοινότητες του Δήμου Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα θα μεταδοθεί μέσω live streaming από την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.gr, καθώς και από το κανάλι του Destination Piraeus στο Youtube και την επίσημη σελίδα του δήμου στο Facebook.

«Χριστούγεννα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέου Φαλήρου και στο Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιά»



Μια σειρά χριστουγεννιάτικων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γεμάτη από εκπλήξεις και παιχνίδια για παιδιά από 8 μέχρι 11 ετών, θα πραγματοποιήσει το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά στο Νέο Φάληρο και το Ιστορικό Αρχείο του δήμου.

Παρασκευή 1.12.2023

17:30-19:00 Το χριστουγεννιάτικο δένδρο της Κλάρα στο Νέο Φάληρο

Δευτέρα 4.12.2023

17:30-19:00 Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία στο Ιστορικό Αρχείο

Τετάρτη 6.12.2023

17:30-19:00 Χριστούγεννα στο Νέο Φάληρο

Τετάρτη 6.12.2023

17:30-19:00 Τρίγωνα κάλαντα και παιχνίδια στο Ιστορικό Αρχείο

Παρασκευή 8.12.2023

17:30-19:00 Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία στο Νέο Φάληρο

Δευτέρα 11.12.2023

17:30-19:00 Φτιάχνουμε το δένδρο των Χριστουγέννων στο Ιστορικό Αρχείο

Τετάρτη 13.12.2023

17:30-19:00 Χριστούγεννα στο Νέο Φάληρο

Τετάρτη 13.12.2023

17:30-19:00 Τρίγωνα κάλαντα και παιχνίδια στο Ιστορικό Αρχείο

Παρασκευή 15.12.2023

17:30-19:00 Το χριστουγεννιάτικο δένδρο της Κλάρα στο Νέο Φάληρο

Δευτέρα 18.12.2023

17:30-19:00 Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία στο Ιστορικό Αρχείο

Τετάρτη 20.12.2023

17:30-19:00 Χριστούγεννα στο Νέο Φάληρο

Τετάρτη 20.12.2023

17:30-19:00 Τρίγωνα κάλαντα και παιχνίδια στο Ιστορικό Αρχείο

Παρασκευή 22.12.2023

17:30-19:00 Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία στο Νέο Φάληρο

Τετάρτη 27.12.2023

11:00-12:30 Τρίγωνα κάλαντα και παιχνίδια στο Ιστορικό Αρχείο

Κρατήσεις θέσεων: 214 4090155-156, 210 4817224, 210 413 4657 και στο:

libedu@piraeus.gov.gr

«Χριστούγεννα στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς»

Αναλυτικό πρόγραμμα:

11ος ΦΑΛΗΡΕΩΣ , 15/12/23 - 17:00

'Τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα-χριστουγεννιάτικα δωρομπερδέματα'

24ος ΣΠ. ΖΕΡΒΟΥ, 15/12/23 - 17:30

'Παραμονή Χριστουγέννων στην χωρά του 'Αι-Βασίλη'

2ος ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 19/12/23 9:00 -11:00 / 11:30 - 13:00

'Χριστούγεννα ήρθαν πάλι'

9ος ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, 19/12/23 / 11:00

'Χριστουγεννιάτικες ευχές από παιδικές καρδιές'

17ος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, 20/12/23 / 10:00 / ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Χριστουγεννιάτικα κουδουνίσματα'

3ος ΜΗΤΡΩΟΥ, 20/12/23 / 11:00 / ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Χιονοπαιχνιδίσματα'

25ος ΔΗΛΑΒΕΡΗ, 20/12/23 / 12:00 / ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Παιχνίδια στο χιόνι'

1ος ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, 21/12/23 / 9:30

'Οι βοηθοί του Αι Βασίλη- χριστουγεννιάτικες σκανδαλιές'

5ος ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, 21/12/23, 11:00

'Στου καινούργιου χρόνου την αυλή'

23ος ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, 22/12/23 / 9:30

'Τα Αι Βασιλάκια φτιάχνουν δώρα'

19ος ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, 22/12/23 / 10:30

'Χριστουγεννιάτικα τραγούδια'

«Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα Κέντρα Αγάπης Αλληλεγγύης»

Με τραγούδια, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και πολύ κέφι θα περάσουν τις εορταστικές ημέρες τα «μεγάλα παιδιά» του Πειραιά στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του δήμου Πειραιά.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Α1 Αντωνίου Θεοχάρη 35-37, Παρασκευή 15/12/2023, Ώρα 9:30-11:00

Α2 Αγ. Παρασκευής 63-65, Παρασκευή15/12/2023, Ώρα 11:15-12:30

Β1 Βασιλέως Γεωργίου Β10', Τετάρτη 20/12/2023, Ώρα 11:00-12:30

Β2 Κιλκίς 2 -Προφήτης Ηλίας, Δευτέρα 18/12/2023, Ώρα 9:30-10:30

Γ1 Ζερβού 3 & Γιαννοπούλου, Δευτέρα 18/12/2023, Ώρα 12:00-13:00

Γ2 Μυρτιδιωτίσσης 9, Νέο Φάληρο, Δευτέρα 18/12/2023, Ώρα 11:00-12:00

Δ1 Λευκωσίας 42 & Νάξου, Καμίνια, Τρίτη 19/12/2023, Ώρα 9:30-11:00

Δ2 Κω 44, Π. Κοκκινιά, Τρίτη 19/12/2023, Ώρα 11:00-12:00

Ε1 Καλλέργη 142, Αγία Σοφία, Πέμπτη 21/12/2023, Ώρα 11:00-12:00

Πηγή: skai.gr

