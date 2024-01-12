Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Happy Traveller στη Γκόα της Ινδίας - Δείτε το τρέιλερ

Το Β’ Μέρος, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου στις 18.50, στον ΣΚΑΪ

Happy Traveller στη Γκόα της Ινδίας

Στο προηγούμενο επεισόδιο, οι ταξιδιώτες του Happy Traveller ξεκίνησαν ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στην εξωτική Γκόα της Νοτιοανατολικής Ινδίας.

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα συνεχίζουν το ταξίδι τους σ’ αυτή την επαρχία της Ινδίας, που συνδυάζει την ινδική κουλτούρα με την πορτογαλική κληρονομιά και το τροπικό κλίμα και την ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη επαρχία σε ολόκληρη τη χώρα.

happy traveler

happy traveler

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Happy Traveller Ινδία ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark