«Γειτονιές στο πιάτο»: Στην οικογενειακή Νέα Σμύρνη - Δείτε το τρέιλερ

Τη Νέα Σμύρνη μια από τις πιο δημοφιλείς γειτονιές κοντά στο κέντρο της Αθήνας, επισκέπτεται αυτό το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο»!

Η Νέα Σμύρνη αποτελεί μια ευχάριστη στάση ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και τη θάλασσα. Μια οικογενειακή γειτονιά με σημείο αναφοράς την πλατεία που οι κάτοικοί της δύσκολα θα αποχωριστούν, αφού ο καθένας βρίσκει εκεί το δικό του στέκι.

Πρώτη στάση το «Doner TZH», ένα ταβερνάκι σε μια ήσυχη γωνία της Νέας Σμύρνης που άνοιξαν πριν από χρόνια ο Γιλμάζ μαζί με τη σύζυγό του. Σερβίρουν αποκλειστικά ανατολίτικα πιάτα που δύσκολα θα συναντήσεις αλλού. Το μενού περιλαμβάνει ιτσλί κιοφτέ, μαντί, ιμάμ μπαϊλντί και πικάντικο λαχματζούν αλλά και χορταστικά κεμπάπ με ωραίο βουτυράτο ρύζι.

Το «Φακαφέλ», που άνοιξε πριν από ένα χρόνο περίπου στη Νέα Σμύρνη, έβαλε τη δική του πινελιά στο street food της περιοχής. Το πιάτο που πρωταγωνιστεί είναι τα κεφτεδάκια από φακή beluga, συνοδεύονται συνήθως από ντομάτα φρέσκια και σε σάλτσα, δροσερή μους αβοκάντο, μαρούλι, αγγούρι και μανιτάρια πορτομπέλο. Και φυσικά φαλάφελ!

Τελευταία στάση μια παλιά ταβέρνα με ιστορία 70 ετών, η «Μουριά». Πήρε το όνομά της από τη μουριά που φύτεψε στην αυλή η γιαγιά της οικογένειας και είναι το σήμα κατατεθέν. Εδώ θα βρούμε όλα τα καλούδια της ελληνικής κουζίνας!

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο ξεχωριστές συνταγές, σκεπαστή πίτσα στο τηγάνι και πικάντικους κεφτέδες με σάλτσα ντομάτας.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

