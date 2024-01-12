Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας για την Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse), "Back to Black", η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Απριλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 10 Μαϊου στις ΗΠΑ.

Η Μαρίσα Αμπέλα υποδύεται το «φαινόμενο» Γουάινχαουζ ενώ η ταινία - σε σκηνοθεσία της Σαμ Τέιλορ Τζόνσον - προβάλλει τα πρώτα βήματα της Αγγλίδας τραγουδίστριας, την πορεία της προς την κατάκτηση της δόξας και την κυκλοφορία του ομότιτλου άλμπουμ το 2006, ένα από τα πιο θρυλικά άλμπουμ όλων των εποχών.

Το τρέιλερ, υπό τους ήχους του Back to Black, περιλαμβάνει σκηνές από την πορεία της Έιμι Γουάινχαουζ, αλλά και πλάνα που αφορούν την προσωπική της ζωή, μεταξύ άλλων, τη σχέση της με τον Μπλέικ Φίλντερ Σίβιλ, τον οποίο υποδύεται ο Τζακ Ο’ Κόνελ.

The first trailer for Amy Winehouse biopic ‘BACK TO BLACK’ starring Marisa Abela has been released. pic.twitter.com/ENBJoVdwT5 — Film Updates (@FilmUpdates) January 11, 2024

«Δεν γράφω τραγούδια για να γίνω διάσημη. Γράφω τραγούδια γιατί δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν το έκανα» αναφέρει στην αρχή του τρέιλερ η Αμπέλα.

«Θέλω οι άνθρωποι να ακούσουν τη φωνή μου και απλώς να ξεχάσουν τα προβλήματά τους» προσθέτει.

First poster for ‘BACK TO BLACK’ starring Marisa Abela. pic.twitter.com/jDtKBZTTFj — Film Updates (@FilmUpdates) January 11, 2024

Η Έιμι Γουάινχαουζ πέθανε στις 23 Ιουλίου 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, μετά από δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Tο άλμπουμ της Back to Black έγινε αργότερα το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

