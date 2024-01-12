The Break, με τη Βάσω Λασκαράκη

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Ξεχωριστοί άνθρωποι, ωραίες συζητήσεις, ενδιαφέροντα νέα, μόδα, ομορφιά και όλα όσα θα γίνουν το ευχάριστο break της εβδομάδας. Όλα είναι στο «The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Λάμπρος Φισφής, αν και τόσο αστείοι, εξηγούν γιατί είναι καταθλιπτικοί και γκρινιάρηδες, αποκαλύπτουν γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι ζευγάρι, περιγράφουν με ξεκαρδιστικό τρόπο τις πιο παράξενες ερωτήσεις των παιδιών τους και θυμούνται τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν όταν έκαναν ένα αστείο για τη θρησκεία.

Ο Γιάννης Σμαραγδής μιλά για την απώλεια της συζύγου του, την πρόβλεψη του Λάκη Λαζόπουλου για τον «El Greco», τους κριτικούς κινηματογράφου και την ταινία του Καποδίστρια που ετοιμάζει.

Οι δημοσιογράφοι, Κατερίνα Θεοδωροπούλου, Αλέξανδρος Κατσαρίδης, Λία Παπαϊωάννου και Γιώργος Σκρομπόλας επιλέγουν όσα θα κρατούσαν κι όσα θα άφηναν εκτός ελληνικής τηλεόρασης τη νέα χρονιά!

Ο Νίκος Ξυδάς, ο digital marketer που ανέλαβε το TikTok του Αλέξη Τσίπρα στην προεκλογική περίοδο, μιλά στο ΤΗΕ BREAK και η Ντένη Κουβαράκου ανοίγει τη ντουλάπα της και μιλά για τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks»!

