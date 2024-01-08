Χολιγουντιανή λάμψη, διασημότητες, εντυπωσιακές παρουσίες αλλά και ατυχείς στιγμές – απ’ όλα είχε η χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes)στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες, τα οποία θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ απέσπασε η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου "Poor Things", ενώ το βραβείο για τον Α’ Γυναικείο ρόλο κέρδισε επάξια η Emma Stone.

Όλοι οι συντελεστές ποζάραν ευτυχισμένοι για την επιτυχία της ταινίας με το πρωταγωνιστή, Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) να κλέβει τις εντυπώσεις με τους έξαλλους πανηγυρισμούς του - αν και ο ίδιος δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για τον Β΄ Ανδρικό Ρόλο.

Όπως σε όλα τα χολιγουντιανά event, οι κυρίες της showbiz έβαλαν και αυτή τη φορά τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν - Εμμα Στόουν (η βραβευμένη), Τζένιφερ Λόπεζ, Τέιλορ Σουίφτ, Μάργκοτ Ρόμπι και Τζούλιαν Μουρ ήταν ανάμεσα στις σταρ που το κατάφεραν (αβίαστα κιόλας).

Η Τζένιφερ Λόπεζ

Η Εμμα Στόουν

Η Τέιλορ Σουίφτ

Η Μάργκοτ (Barbie) Ρόμπι

Κολακευτικά σχόλια απέσπασε για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία εμαφνίστηκε με νοσταλγική διάθεση και κούρεμα αλα… Ρέιτσελ, της χρυσής εποχής των Friends.

Αντίθετα με τους καλεσμένους, τους υποψήφιους και τους νικήτες της χθεσινής βραδιάς, ο Τζο Κόι, ο Αμερικάνος κωμικός και ηθοποιός που είχε τον ρόλο του παρουσιαστή δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται στις περιστάσεις.

Μάλιστα, το άκομψο αστείο (bab joke) προς τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «Πώς την άφησες έγκυο στα 80 σου;» ανεφερόμενος στην 45χρονη φίλη του 80χρονου θρύλου του Χόλιγουντ, Τίφανι Τσεν, που τον περασμένο Απρίλιο έφερε στον κόσμο το έβδομο παιδί του ηθοποιού – προκάλεσε πλήθος αρνητικών αντιδράσεων.

Αν και ο Ντε Νίρο γέλασε με το χιούμορ του Κόι (έστω και από ευγένεια), ο κωμικός δεν είχε την ίδια.. τύχη, όταν προσπάθησε να να σατιρίσει την Τέιλορ Σουίφτ για την «μανία» της με τα … γήπεδα! (τους τελευταίους μήνες η σταρ παρακολουθεί φανατικά όλους τους αγώνες των Kansas Chiefs, καθώς είναι σύντροφος του κορυφαίου Αμερικανού αθλητή Τράβις Κέλσι).

«Ποια είναι η διαφορά των Χρυσών Σφαιρών με το NFL – η κάμερα δείχνει λιγότερο την Τέιλορ Σουίφτ» είπε στον σατυρικό μονόλογο του ο Κόι, εισπράττοντας μία παγωμένη βλοσυρή αντίδραση από την διάσημη τραγουδίστρια, που αρκέστηκε στο να πιεί μία γουλιά από τη σαμπάνια της.

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL.#TaylorSwift

pic.twitter.com/wangaH0UFy — Lella Magazine (@Lellamag) January 8, 2024

Κατά γενική αποδοχή, ο stand-up κωμικός, που ανέλαβε το ρόλο του παρουσιαστή σχετικά την τελευταία στιγμή, εκ των υστέρων θεωρήθηκε εντελώς ακατάλληλος τελικά για την παρουσιάση, καθώς ο «χιομοριστικός» μονόλογός του δεν έκανε κανέναν να γελάσει - εκτός από τον Ντε Νίρο.

Οι νικητές

Το "Οπενχάιμερ" κέρδισε πέντε Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ των οποίων αυτές της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερων Α' και Β' Ανδρικών Ρόλων για τους Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για την σκηνοθεσία της ταινίας.

Το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου επικράτησε της Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ. Ο χαρακτήρας που υποδύεται στην ταινία, η Μπέλα, "αποδέχεται στο ίδιο μέτρο το καλό και το κακό", δήλωσε η ηθοποιός. "Έχει χαραχτεί βαθιά μέσα μου".

Η Barbie έλαβε δύο βραβεία, αυτό Καλύτερου Τραγουδιού για το "What Was I Made For" της Μπίλι Άιλις και τη Χρυσή Σφαίρα στην νέα κατηγορία Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό Επίτευγμα της Χρονιάς.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές σειρές, η "Succession" κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς και επικράτησε λαμβάνοντας τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Καλύτερου Ηθοποιού για τον Κίραν Κάλκιν.

Η σειρά "The Bear" έλαβε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς και Καλύτερου και Καλύτερης Ηθοποιού για τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και Έγιο Εντέμπιρι.

Ακολουθούν οι νικητές στις βασικές κατηγορίες της 81ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Ταινίες

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας: "Οπενχάιμερ" του Κρίστοφερ Νόλαν

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ: "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου

Χρυσή Σφαίρα Ά Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία: Κίλιαν Μέρφι, "Οπενχάιμερ"

Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία: Λίλι Γκλάντστοουν, "Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού"

Χρυσή Σφαίρα Ά Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία: Πολ Τζιαμάτι, "Τα Παιδιά του Χειμώνα"

Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία: Έμα Στόουν, "Poor Things"

Χρυσή Σφαίρα ΄Β Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, "Οπενχάιμερ"

Χρυσή Σφαίρα ΄Β Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία: Νταβάιν Τζόι Ράντολφ, "Τα Παιδιά του Χειμώνα"

Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας: Κρίστοφερ Νόλαν, "Οπενχάιμερ"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενογλωσσης Ταινίας: "Η Ανατομία μιας Πτώσης" της Ζιστίν Τριέ

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Animation: "Το Αγόρι και ο Ερωδιός" του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Σεναρίου: "Η Ανατομία μιας Πτώσης", της Ζιστίν Τριέ και του Αρτούρ Χαραρί

Τηλεοπτικές Σειρές

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς: "Succession"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς: "The Bear"

Χρυσή Σφαίρα Τηλεοπτικής Ταινίας ή Μίνι-Σειράς: "Acharnés"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν, "Succession"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σιερά: Σάρα Σνουκ, "Succession"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, "The Bear"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά: Άγιο Εντέμπιρι, "The Bear"

