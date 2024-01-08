Λαμπερή και εντυπωσιακή, η Τζένιφερ Ανιστον Jennifer Aniston) έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες, όπου το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ και η ταινία «Οπενχάιμερ» κυριάρχησε στα βραβεία.

Η Άνιστον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μία εφαρμοστή μάυρη τουαλέτα διάσημου οίκου αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν τα μαλλιά της που παρέπεμπαν στο διάσημο κούρεμα της Ρέιτσελ Γκριν ταπό τα «Φιλαράκια», την δεκαετία 1994-2004.

Το «κούρεμα Ρέιτσελ» ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή της δεκαετίας εκείνης και μάλιστα έχει γίνει λήμμα στην Wikipedia! Πάντως η ίδια κάποτε το είχε χαρακτηρίσει «φρικτό» και «το πιο άσχημο που έχω δει ποτέ» αλλά σίγουρα εχθές κέρδισε τις εντυπώσεις.

Jennifer Aniston brings 'The Rachel' haircut back! Actress debuts chic layered bob paired with black gown for Golden Globes 2024 - despite branding Friends style 'ugly' in past https://t.co/Hz8lA7ISvG pic.twitter.com/i5cFD6BjV5 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 8, 2024

«Αυτά τα όμορφα μαλλιά πραγματικά μου θυμίζουν την αυθεντική Ρέιτσελ», έγραψε ένας θαυμαστής της στο Twitter.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι 54 ετών», έγραψε ένας άλλος: «Αυτή η γυναίκα δεν γερνάει ποτέ».

Πηγή: skai.gr

