H Τζένιφερ Άνιστον στις Χρυσές Σφαίρες με κούρεμα αλα… Ρέιτσελ

Η ίδια κάποτε το είχε χαρακτηρίσει «φρικτό» και «το πιο άσχημο που έχω δει ποτέ» αλλά σίγουρα εχθές κέρδισε τις εντυπώσεις

Τζένιφερ Ανιστον Jennifer Aniston)

Λαμπερή και εντυπωσιακή, η Τζένιφερ Ανιστον Jennifer Aniston) έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες, όπου το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ και η ταινία «Οπενχάιμερ» κυριάρχησε στα βραβεία. 

Η Άνιστον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μία εφαρμοστή μάυρη τουαλέτα διάσημου οίκου αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν τα μαλλιά της που παρέπεμπαν στο διάσημο κούρεμα της Ρέιτσελ Γκριν ταπό τα «Φιλαράκια», την δεκαετία 1994-2004.

Το «κούρεμα Ρέιτσελ» ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή της δεκαετίας εκείνης και μάλιστα έχει γίνει λήμμα στην Wikipedia! Πάντως η ίδια κάποτε το είχε χαρακτηρίσει «φρικτό» και «το πιο άσχημο που έχω δει ποτέ» αλλά σίγουρα εχθές κέρδισε τις εντυπώσεις. 

«Αυτά τα όμορφα μαλλιά πραγματικά μου θυμίζουν την αυθεντική Ρέιτσελ», έγραψε ένας θαυμαστής της στο Twitter.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι 54 ετών», έγραψε ένας άλλος: «Αυτή η γυναίκα δεν γερνάει ποτέ».

