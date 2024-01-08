Λογαριασμός
Σάλος με το «κακόγουστο» αστείο στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στις Χρυσές Σφαίρες: «Πώς την άφησες έγκυο στα 80 σου;»

Έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο για το απρεπές σχόλιο του Τζο Κόι

Robert De Niro

Άλλη μία αποτυχημένη προσπάθεια χιούμορ από παρουσιαστή βραβείων έγινε χθες το βράδυ στις Χρυσές Σφαίρες από τον Τζο Κόι, τον αμερικανό κωμικό και ηθοποιό παρουσιαστή  της φετινής τελετής απονομής των βραβείων. 

Κατά τη διάρκεια του σόου, o Κόι απευθύνθηκε από σκηνής στον 80χρονο σταρ του Χόλιγουντ, Ρομπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) δηλώνοντας θαυμαστής του: «Αυτός ο τύπος είναι εκπληκτικός. Κάθε δεκαετία γίνεται καλύτερος. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις».

Στη συνέχεια όμως ο παρουσιαστής είπε με ενθουσιασμό: «Φίλε, ορκίζομαι στο Θεό, η τελευταία σου απόδοση θα πρέπει είναι η καλύτερη που έχεις κάνει ποτέ.Πώς την άφησες έγκυο στα 80 σου;», αναφερόμενος στην 45χρονη φίλη του ΝτεΝίρο, Τίφανι Τσεν, που τον περασμένο Απρίλιο έφερε στον κόσμο το έβδομο παιδί του ηθοποιού.

Η Τσεν καθόταν δίπλα στον Ντε Νίρο και φάνηκε να γελάει. 

Αν και και ίδιος ο Ντε Νίρο φάνηκε να γελάει με το αστείο του παρουσιαστή, πολλοί χρήστες στο Χ ενοχλήθηκαν από το σχόλιο και υπερασπίστηκαν τον εμβληματικό ηθοποιό με αναρτήσεις όπως «πού είναι ο Γουίλ Σμιθ όταν τον χρειάζεσαι;» (αναφορά στο διαβόητο χαστούκι στα Όσκαρ του 2022) και «τόσο κακόγουστα αστεία, άλλαξα κανάλι». .

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα Β Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού». 

