Άλλη μία αποτυχημένη προσπάθεια χιούμορ από παρουσιαστή βραβείων έγινε χθες το βράδυ στις Χρυσές Σφαίρες από τον Τζο Κόι, τον αμερικανό κωμικό και ηθοποιό παρουσιαστή της φετινής τελετής απονομής των βραβείων.

Κατά τη διάρκεια του σόου, o Κόι απευθύνθηκε από σκηνής στον 80χρονο σταρ του Χόλιγουντ, Ρομπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) δηλώνοντας θαυμαστής του: «Αυτός ο τύπος είναι εκπληκτικός. Κάθε δεκαετία γίνεται καλύτερος. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις».

Στη συνέχεια όμως ο παρουσιαστής είπε με ενθουσιασμό: «Φίλε, ορκίζομαι στο Θεό, η τελευταία σου απόδοση θα πρέπει είναι η καλύτερη που έχεις κάνει ποτέ.Πώς την άφησες έγκυο στα 80 σου;», αναφερόμενος στην 45χρονη φίλη του ΝτεΝίρο, Τίφανι Τσεν, που τον περασμένο Απρίλιο έφερε στον κόσμο το έβδομο παιδί του ηθοποιού.

Η Τσεν καθόταν δίπλα στον Ντε Νίρο και φάνηκε να γελάει.

"Your last performance has got to be your greatest performance ever. How'd you get her pregnant at 80?" - Jo Koy roasts Robert De Niro at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/kKPAtljEjq — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

Αν και και ίδιος ο Ντε Νίρο φάνηκε να γελάει με το αστείο του παρουσιαστή, πολλοί χρήστες στο Χ ενοχλήθηκαν από το σχόλιο και υπερασπίστηκαν τον εμβληματικό ηθοποιό με αναρτήσεις όπως «πού είναι ο Γουίλ Σμιθ όταν τον χρειάζεσαι;» (αναφορά στο διαβόητο χαστούκι στα Όσκαρ του 2022) και «τόσο κακόγουστα αστεία, άλλαξα κανάλι». .

Jo Koy cracks bizarre joke about Robert De Niro, 80, being an old father at the #GoldenGlobes https://t.co/A34h8jBwGO pic.twitter.com/zLcL3sdt4g — Daily Mail Online (@MailOnline) January 8, 2024

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα Β Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού».

Πηγή: skai.gr

