Μετά από αρκετούς μήνες, ο «βασιλιάς» των ριάλιτι επέστρεψε ανανεωμένος, με νέους κανόνες και μεγαλύτερη έμφαση στο αγωνιστικό μέρος.

Πριν καλά καλά συνειδητοποιήσουν που έχουν έρθει οι παίκτες, βρέθηκαν να πηδούν από ελικόπτερο στη θάλασσα, προκειμένου να φτάσουν στον πρώτο στίβο μάχης.

Εκεί ο Γιώργος Λιανός αφού τους καλωσόρισε, τους ανακοίνωσε ότι το Survivor της έβδομης σεζόν, που έχουν λάβει μέρος, θα διαφέρει σημαντικά από εκείνα που παρακολουθούσαν ως τηλεθεατές. Συγκεκριμένα το κοινό πλέον δεν θα έχει λόγο για το ποιος μένει και ποιος αποχωρεί. Όλα θα κρίνονται μέσα από αγωνιστικές διαδικασίες.

Στην πρώτη αναμέτρηση συμμετείχαν όλοι οι παίκτες και από τις δύο ομάδες και το έπαθλο ήταν ο μηχανισμός για το άναμα φωτιάς. Νικητές ήταν οι Μαχητές.

Σειρά είχε το αγώνισμα ασυλίας, εκεί όπου η Μ. Αντωνά διέπρεψε πετυχαίνοντας δύο νίκες και αφιερώνοντας φυσικά την προσπάθειά της στον αγαπημένο της, Άρη Σοϊλέδη.

Το πρώτο συμβούλιο υποψηφιοτήτων είχε αναπάντεχα πολύ περιεχόμενο, μιας και δύσκολα θα περίμενε κανείς ότι από το πρώτο κιόλας επεισόδιο οι παίκτες θα τολμούσαν να καταφερθούν εναντίον συμπαικτών. Κι όμως, μια "άδικη" ψηφοφορία και μερικές δηλώσεις-φωτιά από τον Άγγελο Γεωργουδάκη, ήταν αρκετές για να φουντώσει η κατάσταση ήδη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.