Ποιες Χρυσές Σφαίρες; Ο Λάνθιμος είχε μάτια μόνο για τον... Μπρους Σπρίνγκστιν – Δείτε βίντεο  

Τι δήλωσε ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης – Η αντίδραση του Μπρους Σπρίνγκστιν 

Lanthimos

Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να ήταν από τους μεγάλους νικητές των Χρυσών Σφαιρών αποσπώντας το βραβείο για την καλύτερη κωμωδία με το Poor Things, αλλά όταν ανέβηκε στο πόντιουμ είχε μάτια μόνο για τον… Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Απλώς ήθελα να μιλήσω στον Μπρους Σπρίνγκστιν όλη τη νύχτα», δήλωσε ο Λάνθιμος, παίρνοντας το μικρόφωνο. «Έχουμε τα ίδια γενέθλια - 23 Σεπτεμβρίου!» ανέφερε, ενώ η Έμμα Στόουν και οι υπόλοιποι συντελεστές του Poor Things γελούσαν πίσω του. Από πλευράς του, ο τραγουδοποιός χαμογέλασε πλατιά και έκανε χειρονομία επιδοκιμασίας από το τραπέζι του. 

«Είναι ο ήρωάς μου από τότε που μεγάλωσα», εξήγησε ο Λάνθιμος. «Τέλος πάντων, χάνω τον χρόνο μου…» πρόσθεσε, επανερχόμενος στην πραγματικότητα….

Σημειώνεται ότι ο Σπρίνγκστιν ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα με το τραγούδι «Addicted to Romance» της αισθηματικής κωμωδίας She Came to Me, αλλά έχασε από το «What Was I Made For?» των Billie Eilish & Finneas O'connell για τη Barbie. 

