Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Ο Ρομπ αποκάλυψε ότι «δεν είσαι Σκωτσέζος αν φοράς κάτι κάτω από τη φούστα»

Ο Ρομπ Τζέιμς, ο Σκωτσέζος του παιχνιδιού, δηλώνει… ερωτικός μετανάστης καθώς εδώ και δύο χρόνια είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι τα ελληνικά του τα οφείλει στην πεθερά του.

Ο Ρομπ αναφέρθηκε και στην εμφάνισή του στο τρέιλερ του παιχνιδιού που εμφανίστηκε με την παραδοσιακή στολή (κιλτ) της Σκοτίας και αποκάλυψε «είναι πρακτικό όπως, το μυστικό είναι ότι δεν βάζουμε τίποτα από κάτω από τη φούστα. Δεν είσαι Σκωτσέζος αν φοράς κάτι κάτω από τη φούστα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.