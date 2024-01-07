Survivor 4 - Μαρία Αντωνά: Εχω ράψει νυφικό για τον Άρη Σοϊλέδη, θα φάμε κουφέτα

Για τον επικείμενο γάμο της με τον Άρη Σοϊλέδη ερωτήθηκε Μαρία Αντωνά κατά την έναρξη του Survivor 4 στον ΣΚΑΙ.

«Το έχω ράψει το νυφικό μου, απλά δεν έχω προλάβει να το βάλω. Η ντουλάπα δεν έχει πλέον ρούχα, θέλω να ξέρεις. Θα το πάρω το παιδί. Τέτοιο παιδί; Δεν τον κοροϊδεύω, τον αγαπάω πολύ και το ξέρεις», απάντησε χαρακτηριστικά.

«Θα φάμε κουφέτα, όλον το μπουφέ θα φάμε, όχι μόνο τα κουφέτα», σχολίασε η παίκτρια.

Πηγή: skai.gr

