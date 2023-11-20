Γκλάστονμπερι 2024: Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα

Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για το θρυλικό φεστιβάλ Γκλάστονμπερι 2024, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές.

Τα «μαγικά χαρτάκια» αξίας 360 λιρών, του παγκοσμίου φήμης μουσικού φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Worthy Farm στο Σόμερσετ διατέθηκαν στις 9 το πρωί της Κυριακής (19.11) και εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

«Τα εισιτήρια για το Γκλάστονμπερι 2024 έχουν πλέον εξαντληθεί. Ευχαριστούμε όλους όσοι αγόρασαν ένα και λυπούμαστε για εκείνους από εσάς που δεν πρόλαβαν το πρωί όπου η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά», έγραψαν οι διοργανωτές στις 9:57 πμ το πρωί της Κυριακής, σε ανάρτησή τους στο X (πρώην Twitter).

«Την άνοιξη του 2024 θα υπάρξει επαναπώληση όλων των ακυρωμένων ή επιστρεφόμενων εισιτηρίων», πρόσθεσαν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η συνδιοργανώτρια του Γκλάστονμπερι Έμιλι Ίβις (Emily Eavis) διέψευσε τις φήμες σχετικά με τους επικεφαλής του 2024 και το ενδεχόμενο συμμετοχής της Μαντόνα μαζί με την Ντούα Λίπα (Dua Lipa) και τους Coldplay.

Σημειώνεται ότι στη διοργάνωση 2023 επικεφαλής ήταν ο Ελτον Τζον (Elton John) στην τελευταία εμφάνιση της καριέρας του για το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Arctic Monkeys και Guns N' Roses.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian, το ιστορικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

