Η τραγουδίστρια -τραγουδοποιός Mitski αποδέχθηκε πρόταση να γράψει τη μουσική για επερχόμενη θεατρική μεταφορά της σειράς «Queen's Gambit».

Η Mitski θα γράψει τη μουσική για ένα μιούζικαλ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Γουόλτερ Τέβις του 1983, το οποίο ακολουθεί το ταξίδι της ιδιοφυΐας του σκάκι Μπεθ Χάρμον κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Το μυθιστόρημα διασκευάστηκε σε επιτυχημένη μίνι σειρά του Netflix το 2020, με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ – Τζόι στον ρόλο της ορφανής Χάρμον, που γρήγορα ανεβαίνει στις τάξεις της ανδροκρατούμενης σκηνής του αγωνιστικού σκάκι και τα σχέδια για θεατρική παραγωγή ανακοινώθηκαν την επόμενη χρονιά.

Ως συνθέτρια η Mitski εντάσσεται σε μια ομάδα με επικεφαλής τη θεατρική συγγραφέα Έμπονι Μπουθ και τη σκηνοθέτιδα Γουίτνεϊ Γουάιτ.

Προτού [η εταιρεία παραγωγής] η Level Forward φέρει την ιδέα να κάνω ένα μιούζικαλ για τη σειρά "Queen's Gambit", ήμουν θαυμάστριά της και ακόμα μεγαλύτερη θαυμάστρια του μυθιστορήματος. Οπότε ήμουν ήδη αποφασισμένη να γίνω μέλος αυτής της ομάδας» ανέφερε η γεννημένη στην Ιαπωνία από Αμερικανό πατέρα και Γιαπωνέζα μητέρα Μίτσκι σε δήλωσή της στο Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.