My Style Rocks: Πώς να ντυθείς μόνο με ένα φόρεμα

Η νέα εβδομάδα στο «My Style Rocks» ξεκινά με ένα πολύ δύσκολο task. Οι fashionistas καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ντυθούν μόνο με ένα φόρεμα!



Η Κατερίνα Καραβάτου, μετά την ομαδική πασαρέλα των fashionistas, εύχεται να είναι όλες εντός concept καθώς παρατηρεί ότι φορούν περισσότερα από ένα κομμάτια. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνουν οι κριτές: ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή.



Το διαγωνιστικό μέρος ξεκινά με την Παντελίνα η οποία, για δεύτερη φορά, εμφανίζεται με ένα φόρεμα που έφτιαξε η ίδια και αποσπά θετικά σχόλια. Όμως, δεν ισχύει το ίδιο και με την εμφάνιση της Γεωργίας. Η Δώρα κάνει κάποια αρνητικά σχόλια και η Γεωργία παραμονεύει για τα... αντίποινα! Κάπως έτσι λοιπόν, η Γεωργία λέει στη Δώρα ότι δεν έχει φορέσει κάτι το ιδιαίτερο και ότι όλες θα μπορούσαν να βάλουν ένα «απλό μαύρο φόρεμα».



Επίσης, η Γεωργία δε μένει εντυπωσιασμένη με το look της Απολλεών και αυτή τη φορά συμφωνεί και η Διονυσία. Η Γεωργία και η Διονυσία ισχυρίζονται ότι το φόρεμά της φαίνεται κακοραμμένο ενώ η Ελεάνα προσπαθεί να υποστηρίξει την Απολλεών ισχυριζόμενη ότι οι δύο συμπαίκτριες τους συνεχώς απλά ψάχνονται να πουν κάτι...



Ποιες fashionistas θα μπορέσουν να ντυθούν μόνο με ένα φόρεμα αποσπώντας τις υψηλότερες βαθμολογίες;

Πηγή: skai.gr

