Eurovision: Ολόχρυση η Σίλια Καψή στο «Liar» – Το πρώτο teaser του τραγουδιού

Μία μικρή γεύση από το video clip του τραγουδιού «Liar» και την Σίλια Καψή, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 68ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision έδωσε στη δημοσιότητα το ΡΙΚ.

Πλαισιωμένη από δύο χορευτές και ντυμένη στα χρυσά από Ελληνίδα σχεδιάστρια, η 17χρονη Σίλια τραγουδά το «Liar» σε σύνθεση Δημήτρη Κοντόπουλου σε ένα άκρως εντυπωσιακό λόμπι ξενοδοχείου της Λεμεσσού.

Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024.

Το ΡΙΚ βρέθηκε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ και μίλησε με τη Σίλια, η οποία εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά για την εκπροσώπηση της Κύπρου, από την οποία και κατάγεται.

«Εύχομαι να σας κάνω όλους περήφανους» δήλωσε στην κάμερα του ΡΙΚ, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Κύπρου.

Η Σίλια Καψή έχει γεννηθεί στην Αυστραλία και οι γονείς της είναι από την Κύπρο και την Ελλάδα. Συμμετέχει σε παραστάσεις από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ασχολείται συστηματικά με το τραγούδι και τον χορό και έχει χορέψει με παγκόσμιας φήμης χορογράφους. Έγραψε το πρώτο της τραγούδι σε ηλικία 12 ετών.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρόκειται να διεξαχθεί στο Μάλμε στις 11 Μαΐου, καθώς η Σουηδή διαγωνιζόμενη Loreen κέρδισε τον περσινό διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι της «Tattoo».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

