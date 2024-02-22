Απώλειες που διαλύουν τους ήρωες, σχέδια που αναβάλλονται και συγγνώμες που δεν λέγονται στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00.

Η απώλεια του μικρού Σπίρτου, μετά την έκρηξη στις αποθήκες της ΦΙ.ΠΑΝ., καταρρακώνουν τη Νίνα και τον Λουκά και καμία παρηγοριά δεν είναι αρκετή για να απαλύνει τον πόνο τους. Οι τραγικές εξελίξεις παγώνουν και τα σχέδια της Μάρμως να εξομολογηθεί τα πάντα στον Ανδρέα και να μείνει με τον Κίτσο ενώ παράλληλα ο Ανδρέας συμπεριφέρεται παράξενα τόσο στη Μάρμω όσο και στον Κίτσο, χωρίς οι τελευταίοι να αντιλαμβάνονται το λόγο.

Η απουσία της Σεβαστής από το σπίτι του Ανδρέα κάνει τη Χρυσοστόμη να ανησυχεί πως κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο Στάθης κι ο Φάνης βρίσκουν τον Βαλλίδη και τον κατηγορούν ευθέως πως αυτός κρύβεται πίσω από τη βόμβα. Μάταια, ο Βαλλίδης προσπαθεί να τους πείσει για το αντίθετο.

Ο Γαλάτης έρχεται στο σπίτι της Δέσποινας για να της πει πως δεν πρόδωσε το μυστικό της στον Κίτσο. Όμως, αντί για τη Δέσποινα βρίσκει τον Γεράσιμο και η συνομιλία μεταξύ τους αποκαλύπτει άλλα μυστικά. Στο Γραμματικό, ο Ισίδωρος ζητάει από τον Χρυσίνα να αφήσει τον Στέφανο να ασχοληθεί με τα μεταλλεία αλλά ο Χρυσίνας δεν θέλει να ακούσει κουβέντα με τον Ισίδωρο να αναρωτιέται την αιτία της άρνησής του.

Η Πέλλα προσεγγίζει πάλι τον Μανιάτη για να βάλει φρένο στα σκοτεινά σχέδια του Μαρμάρη. Αυτή τη φορά, ο Μανιάτης είναι αποφασισμένος να το πράξει. Από την πλευρά του, ο Μαρμάρης, παρόλο που έχει στενοχωρηθεί με τον θάνατο του Σπίρτου, δεν κάνει βήμα πίσω.

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

