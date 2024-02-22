Ejekt Festival: Οι Maneskin έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Tο απόλυτο φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, Maneskin, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ Ρ5, ως headliner του φετινού EJEKT.

Από τη στιγμή που κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision το 2021, το ιταλικό συγκρότημα έχει παρασύρει σαν τυφώνας τα πάντα και έχει κάνει το κοινό να παραληρεί απ΄άκρη σε άκρη του πλανήτη, θυμίζοντας εποχές από το παρελθόν, όταν οι καλλιτέχνες ήταν πραγματικά είδωλα για τους οπαδούς τους.

Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για το πόσο τεράστια επιτυχία έχουν κάνει οι Maneskin σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα: δισεκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη, sold out περιοδείες, πολυπλατινένια singles, βραβεία MTV, υποψηφιότητα για Grammy είναι μόνο λίγα από τα επιτεύγματά τους.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πλανήτης έχει πάθει εμμονή με τους Maneskin. Κάθε κίνησή τους, κάθε στυλιστική πρόταση, κάθε κουβέντα τους προκαλεί κύμματα ενθουσιασμού και γίνεται πρώτη είδηση. H Victoria, ο Damiano, ο Thomas και ο Ethan, αυτοί οι 4 εικοσάρηδες από την Ιταλία έχουν κερδίσει τον τίτλο του «συγκροτήματος που θα σώσει τη ροκ μουσική», καθώς έχουν δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ρεύμα ενδιαφέροντος από το νέο κοινό για την κιθαριστική μουσική αλλά και το αντίστοιχο lifestyle.

Αυτή την απίστευτη ενέργεια τους θα απολαύσουμε επιτέλους κι εμείς στην Ελλάδα, στις 23 Ιουλίου στο EJEKT Festival. Ετοιμαστείτε για τη σαγηνευτική και αινιγματική περσόνα του Damiano. Ετοιμαστείτε για «Beggin», «I Wanna Be Your Slave», «Supermodel», «Zitti E Buoni», «The Loneliest!».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.