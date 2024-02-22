Μάρκος Σεφερλής at the theater: «Greece The Musicult»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, ο Μάρκος Σεφερλής και η θεατρική του παρέα μεταφέρουν τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στη «χώρα της διασκέδασης» με παραστάσεις που έγιναν μεγάλη επιτυχία, κέφι, χορό και γέλιο… μέχρι δακρύων.

Δείτε το τρέιλερ

Αυτή την Παρασκευή, ο Μάρκος, ο θίασός του και το 12μελές μπαλέτο του παρουσιάζουν το «Greece The Musicult». Στο λαμπερά σκηνικό του θεάτρου με τραγούδια, εντυπωσιακές χορογραφίες και απίστευτες ατάκες σατιρίζουν την Ελλάδα με πρωταγωνιστές τα πρόσωπα της επικαιρότητας και τα trends της εποχής.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θόδωρος Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Μάκης Πατέλης, Βασιλική Αγγέλη, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος Χατζηπαπάς

